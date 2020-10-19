Бесполезная уборка: 20 грубых ошибок, из-за которых в доме не станет чище

В нашей подборке ошибки, которые совершает большинство людей почти каждый день. «Домашний очаг» рассказывает, что мы обычно делаем неправильно.
Необязательно покупать самые дорогие чистящие средства и последние модели бытовых приборов. Если вы неправильно их используете, пользы от них будет мало. Важнее знать, как правильно пользоваться средствами и не забывать о некоторых правилах. Обещаем, что в итоге вы сэкономите уйму времени, потому что добьетесь идеального результата с первого раза.
Не стоит слишком тесно расставлять тарелки и до отказа нагружать корзину для приборов, это влияет на качество мытья. Если вы при этом еще и ополаскиваете посуду прежде, чем поставить ее в посудомойку, то можете и не заметить, что моющее средство плохо смылось с приборов и тарелок.
2. Используем средство для мытья посуды для разделочных досок
Это, конечно, ручки водопроводных кранов, ручки шкафов и дверные. Они являются одними из самых загрязненных участков в доме. Вывод? Протирайте их почаще, желательно с дезинфицирующим средством, особенно, если дома кто-то болеет.
Кофеварка вместе с остатками кофейной гущи – благоприятная среда для размножения плесени и бактерий. Каждый раз после использования снимайте и промывайте все съемные детали. Кофе, кстати, тоже будет намного вкуснее.
Вечный вопрос: наносить ухаживающее средство на мебель или на салфетку для пыли. Ответ: только на тряпку. Когда вы опрыскиваете поверхность мебели, полироль оседает толстым слоем. В итоге вам приходится прикладывать больше усилий, чтобы равномерно распределить ее по поверхностям, а на полках и комодах образуется липкая пленка, которая притягивает еще больше пыли.
Если дверцы кухонных шкафчиков, столы и комоды мутнеют и становятся липкими после того, как вы их протерли, возможно, вы слишком долго пользовались одной и той же тряпкой для пыли. В идеале, после каждой уборки салфетку из микрофибры нужно стирать, а после нескольких стирок менять на новую.
7. Используем метелку для пыли
Забудьте об этом инструменте и не используйте его никогда. Метелка выглядит симпатично, но пользы от нее никакой. Она только переносит пыль с одной поверхности на другую. Салфетки из микрофибры намного лучше удерживают частицы пыли, но и их тоже нужно стирать и менять (читайте пункт № 6).
Когда вы сразу начинаете протирать подоконники и рамы влажной тряпкой, капли грязи стекают на стекла, превращая процесс мытья в настоящее испытание. Запомните: до того как мыть, окна, рамы и подоконник нужно либо пропылесосить, либо протереть тщательно отжатой тряпкой.
9. Забываем о мусорном ведре
Если на кухне появляется неприятный запах, он может говорить о том, что мусорное ведро не мыли несколько недель. Мешки для мусора, как правило, не спасают, потому что остатки еды и другие отходы все равно попадают на стенки и крышку ведра. Поэтому рекомендуется протирать ведро хотя бы раз в 10 дней, используя чистящее средство с отбеливателем.
10. Не ждем, когда подействуют чистящие средства
После того как нанесете чистящее средство на сантехнику или плитку в ванной комнате, обязательно подождите несколько минут. Оно должно успеть растворить мыльный налет и грязь. Тогда вам не придется тереть поверхности, прикладывая максимум усилий.
Не стоит применять его по всему дому. Средство для мытья посуды может оставлять налет. Лучше не использовать его при мытье зеркальных, стеклянных и глянцевых поверхностей (для мытья автомобиля тоже нужен специальный шампунь).
12. Используем слишком много кондиционера для белья
Мы понимаем, что вы хотите спать на самых мягких простынях и вытираться самыми мягкими полотенцами. Но использование большего количества продукта, чем рекомендовано производителем, имеет обратный эффект. Ткани становятся тяжелыми и липкими, быстрее загрязняются, а полотенца перестают впитывать влагу. Иногда нужно делать перерывы и стирать белье без кондиционера.
Если вовремя не сменить или хотя бы не продезинфицировать грязную губку, от нее будет больше вреда, чем пользы. Менять губку следует раз в неделю, а обрабатывать каждые несколько дней.
14. Не чистим лезвия кухонных приборов
Конечно, налить в блендер горячей воды с моющим средством – способ быстрый, но не слишком надежный. Лезвия стоит снимать и промывать отдельно. Это касается не только стационарных блендеров, но и кухонных комбайнов и электрических консервных ножей.
15. Используем больше стирального порошка, чем указано на этикетке
Поднимите руку те, кто хоть раз добавлял побольше порошка, когда нужно было отстирать сильные загрязнения. Эффект от таких действий может быть совершенно противоположным. Слишком много моющего средства иногда приводит к появлению белесых или серых пятен, которые уже не смоются с одежды.
Шкафчик в ванной комнате может показаться безопасным и удобным местом для щеток, особенно, если около раковины их негде хранить. Однако бактерии размножаются быстрее при отсутствии света, так что лучше не убирать щетки в закрытые шкафы. Выход – подвесные держатели со стаканом для зубных щеток, которые крепятся на стену.
Если вы давно не покупаете одноразовые пакеты, а пользуетесь сумкой для продуктов, к ней надо относится так же, как к обычной одежде. Т.е. стирать регулярно в стиральной машине, вывернув наизнанку.
18. Забываем чистить пылесос
Если контейнер или мешок для пыли переполнен, вы только разносите пыль по квартире снова и снова. Она оседает на стенах, шкафах и мягкой мебели. В идеале, пылесосы без мешка для сбора пыли нужно опустошать после каждой уборки, а мешки-пылесборники менять, как только они заполняются до половины. Считаете это лишним? Тогда не удивляйтесь, почему у вас такие грязные стены, шторы, покрывала и столько пыли на комоде.
19. Не протираем пульты ДУ
Их так часто трогают все члены вашей семьи, что раз в неделю нужно протирать их дезинфицирующим средством.
20. Забываем мыть посудомоечную машину
Неприятный запах из посудомоечной машины – верный признак того, что ее пора чистить. Фильтр нужно снимать и промывать раз в месяц под струей горячей воды, а затем включать режим мытья с очистителем для посудомоечных машин, но без посуды.