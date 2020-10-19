Бесполезная уборка: 20 грубых ошибок, из-за которых в доме не станет чище

Не стоит применять его по всему дому. Средство для мытья посуды может оставлять налет. Лучше не использовать его при мытье зеркальных, стеклянных и глянцевых поверхностей (для мытья автомобиля тоже нужен специальный шампунь).

12. Используем слишком много кондиционера для белья