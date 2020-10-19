Шашлык из говядины: секреты маринования мяса

Шашлык из говядины – в чем секрет маринада

Кулинары делят все шашлычные маринады на две группы. Первая подходит для нежной рыбы, курятины, мягкой свинины. Эти маринады придают продукту изысканный аромат, при этом не впитываясь глубоко в волокна. Используют для этих маринадов чаще всего кефир, сметану, минеральную воду, соевый соус и так далее.

Вторая группа подходит для более плотного мяса, которое в процессе приготовления на шампурах может стать жестким, резиновым.

В состав этих маринадов обычно входят так называемые агрессивные консерванты: лимонная кислота, уксус, красное вино и т. д.

Именно эти ингредиенты проникают достаточно глубоко в волокна мяса, делая его более мягким и рыхлым. И даже при обжаривании на открытом огне кусочки шашлыка остаются сочными.

Лимонный и яблочный концентрированные соки делают мясо более мягким, поэтому часто добавляются в маринад при приготовлении шашлыка из говядины или баранины.

Чтобы замариновать говядину и получить вкусный и мягкий шашлык, вам понадобится:

мясо (вырезка) — 1,5–2 кг,

уксус 9%-ный — 2–3 столовые ложки,

специи для шашлыка — 1–2 ст. л.,

лук репчатый — 2–3 головки.

Лук мелко нашинкуйте так, чтобы кусочки были по 2–3 мм. Добавьте уксус и специи. Этой смесью залейте говядину, руками перемешивая до тех пор, пока все куски не окажутся в маринаде. Залитое мясо нужно поставить в холодильник на 3–6 часов. Помните о том, что посуда для маринования шашлыка должна быть стеклянной или глиняной. Говядина впитывает все оттенки запахов и при нахождении в металлической миске может получить неприятный привкус.

Если вы не употребляете в пищу уксус или не любите шашлык, кисловатый на вкус, замените этот ингредиент на красное сухое вино или коньяк, разбавленный водой 50 на 50. И того, и другого для маринада нужно 1 стакан. Кроме того, понадобится:

смесь красного и черного перца — 1–2 ч. л.,

чеснок — 1 головка,

лук репчатый — 2–3 головки.

Все ингредиенты мелко нарежьте и перемешайте с красным вином. Смесью натрите кусочки мяса и оставьте на 6–8 часов. А еще лучше будет приготовить полуфабрикат накануне, чтобы говядина как следует пропиталась. Максимальное время нахождения ее в маринаде — 18 часов. После этого мясо становится очень кислым, потому что слишком сильно пропитывается фруктовыми кислотами.

Как жарить шашлык из говядины

Кроме особого маринада для говядины нужно помнить о том, что жарить шашлык из говядины нужно немного иначе, чем свиной, так как в нем меньше жира. Чтобы мясо не подгорело, переворачивайте шампуры почаще, сбрызгивая кусочки минеральной водой.