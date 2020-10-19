Лучшие цвета помады для каждого знака Зодиака

Овен - жгучий красный

Знак зодиака Овен может смело выбирать для себя помады ярко-красного цвета. Дамы приобретают выразительный и привлекательный вид, благодаря ярким губам. Жгучий красный оттенок можно использовать, как в вечерних, так и дневных макияжах, делая акцент на губах.

Телец - тауп

Тельцами гармонично подойдут помады таупового насыщенного цвета. Данный оттенок отлично подчеркнет естественную красоту дам-Тельцов.

Близнецы - глянцевый персик

Близнецы смогут подчеркнуть свои достоинства и придать внешности привлекательный и безупречный вид с помощью глянцево-персиковой помады. Благодаря насыщенному цвету и привлекательному глянцу визуально уста современных модниц будут выглядеть пухлыми и увлажненными.

Рак - пудровый розовый

Ракиням следует останавливать свой выбор исключительно на пудрово-розовых оттенках, которые делают внешность более женственной и романтичной.

Лев - блестящий перламутр

Помады с блестящим перламутром отлично подойдут импульсивным и дерзким Львицам. Многогранный перламутровый блеск придает губам привлекательный и соблазнительный вид.

Дева - розовое дерево

Нежным и утонченным Девам следует обратить свое пристальное внимание на такого оттенка помады. Элегантный и женственный тон помады отлично впишется в любой стилистический современный макияж. Дамы со светлым и темным цветом глаз будут выглядеть стильно и современно, если добавят в свой макияж помаду цвета «розовое дерево».

Весы - коралловый

Теплый и сочный коралловый оттенок помады — беспроигрышный вариант, который отлично подойдет элегантным и сексуальным Весам. Соблазнительный цвет «коралла» на женских губах оценят все представители мужского пола. Помады данного оттенка можно сочетать как с ярким макияжем глаз, так и более спокойным дневным вариантом.

Скорпион - темный бургунди

Дерзкие и яркие дамы-Скорпионы будут выглядеть стильно и выразительно с помадой цвета этого цвета. Насыщенные губы станут главным акцентом в любом стилистическом макияже Скорпионов.

Стрелец - сливовый

Спонтанным и романтичным Стрельцам следует приобрести себе помаду сливового оттенка. Этот оттенок помады можно смело назвать универсальным, его можно использовать как для вечерних аутфитов, так и для спокойных дневных.

Козерог - матовый коричневый

Своенравные и сильные духом модницы-Козероги могут смело дополнять свои разнообразные макияжи помадой матового коричневого цвета. Насыщенный оттенок помады, безусловно, привлечет к себе все взгляды окружающих.

Водолей - нюд

Базовые и универсальные нюдовые помады можно использовать Водолеям, чтобы оставаться на высоте. Помады нюдового цвета удачно подойдут для модниц всех цветотипов. Благодаря губам спокойного и универсального нюдового оттенка дамы-Водолеи могут смело экспериментировать с макияжем глаз.

Рыбы - яркий розовый