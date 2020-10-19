Интимные стрижки: куст возвращается!

Как это было

В 1994 году в одном из салонов Манхэттена придумали вид эпиляции под названием Brazilian Wax – и началось. Глянцевые журналы и телевидение не прямо, но отчетливо рекламировали полностью бритый лобок как последний писк моды. Покрытые волосами подмышки, волосы и интимная зона считались дурным тоном. Прийти с растительностью в интимной зоне к гинекологу или раздеться перед мужчиной? Ни за что! Пару лет назад кадры из фильма «50 оттенков серого», где главная героиня Анастейша в исполнении Дакоты Джонсон появляется без эпиляции вызвали негативную реакцию. По словам режиссера фильма, найти дублершу с натуральным «пушком» не получилось — пришлось наложить парик. Но все изменилось.

Тренд «бразильский куст»

Новый тренд вовсе не обязывает вас ходить с густой растительностью на теле. Это лишь призыв принимать себя такой, как есть. Не обрастать комплексами из-за двухдневной щетины в интимной зоне, не отменять запись к врачу только лишь потому, что «там» не побрито. Вы должны делать так, как вам нравится.

Кстати, мода на «бразильский куст» грянула в Америке и Европе еще в прошлом году. В России, как признаются владельцы салонов, пока решаются только на тоненькую небритую дорожку. Интересно, что готовит нам лето 2020 года? Станем мы смелее или остановимся на этом?

Как это сделать?

«Бразильский куст» – это когда на лобке оставляют короткие волоски, а в промежности удаляют их полностью. С модной стрижкой можно справиться и самой, удалив лишние волосы по краям и придав аккуратную форму «кусту». Кстати о форме! Вы можете проэпилировать бикини, оставив волоски в форме сердца, прямоугольника или перевернутого треугольника. Если возиться с интимной стрижкой нет желания, сделайте это в салоне воском или сахаром, эффект продержится две недели, а волоски будет легче подстригать по намеченной форме.