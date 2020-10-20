Стилист Пирет Вапаева показала самые колоритные модели одежды эстонского дизайна

«Для показа я выбрала комплекты отечественных дизайнеров, которые особенно выделялись на сцене Эстонского фестиваля моды», - говорит стилист. «Анника Кийдрон, Ханнес Рюйтель и многие другие дизайнеры уже получили большое признание, и, надеюсь, наши потребители также найдут своих новых фаворитов среди их творений».

Стилист Пирет Вапаева показала лучшие модели одежды эстонского дизайна ФОТО: Rein Leib

По словам стилиста, можно отметить, что эстонские дизайнеры очень часто отдают предпочтение отечественным материалам, и в их работах очень много изделий ручной работы. «Обширная и особая вышивка, окрашенные вручную ткани и узоры, изделия, связанные спицами - все это ценность, заслуживающая высокой оценки», - добавляет Вапаева.

Стилист Пирет Вапаева показала лучшие модели одежды эстонского дизайна ФОТО: Rein Leib

На специальном представлении Эстонского фестиваля моды были представлены такие эстонские дизайнеры, как Герда Реттери, Ирья Лембра, Катрин Аасмаа, Кайри Ленциусе, Марианн Лукка, Ханнес Рюйтель, Марге Аллику, Анетт Нийне, Лийзи Тамме, Кярол Оти, Элерийн Сейми, Яника Солманни, Катре Арула, Сирет Оти , Анника Кийдрони, Марилийс Нийне, Марили Ярве и Кайре Ави-Киннунен.