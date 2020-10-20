Восемь признаков, что стиральную машину скоро придется менять

Машина издает громкие звуки

Если барабан звучит так, как будто по нему бьют изо всех сил, с машиной явно что-то не так. Это могут быть проблемы с двигателем или с самим барабаном. В любом случае лучше показать технику специалисту – и как можно скорее.

Машина использует слишком много или мало воды

После стирки в машине остается вода? Или вам, напротив, кажется, что ее наливается слишком мало? И в том, и в другом случае симптом не очень хороший. Если программатор вышел из строя, лишняя жидкость будет застаиваться в барабане, вызывая неприятный запах и распространение бактерий. А в случае недолива воды будет снижаться качество стирки.

Одежда плохо отстирывается

Если вы заметили, что машина плохо стирает белье, возможно, ее пора показать специалисту. Не игнорируйте эту проблему – причины могут быть достаточно серьезными, и, если их не устранить, техника может окончательно выйти из строя.

У вас внезапно выросли коммунальные платежи

Если причина возросших счетов – старая техника, не тяните с ремонтом. Вы и оглянуться не успеете, как стиральная машина вытянет из вас сумму, близкую к стоимости новой.

Вы постоянно перегружаете технику

Производители стиральных машин указывают предельно допустимый уровень загрузки не просто так. Игнорируя их рекомендации, вы ускоряете износ двигателя и сокращаете срок службы техники. Не удивляйтесь потом, если машина проработает пару лет вместо положенных десяти.

Вы используете слишком много порошка

Еще одна частая причина преждевременных поломок техники – использование слишком большого количества порошка. Вы ошибаетесь, если думаете, что моющее средство «с горкой» лучше отстирает белье. На результат увеличение дозы никак не повлияет, а вот цикл полоскания удлинит (особенно в моделях с повышенной эффективностью (класс HE).

Из барабана не уходит неприятный запах

Стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют тенденцию накапливать плесень и грязь. Чтобы предотвратить появление посторонних запахов, после окончания работы прибора насухо вытирайте барабан и резиновые уплотнители и держите дверцу открытой, а раз в месяц – промывайте машину горячей водой с хлорсодержащими моющими средствами. Если вы все делаете правильно, а запах все равно не уходит, обратитесь специалисту – возможно, вашей технике требуется «генеральная уборка».

Ваша машина достигла предельного возраста