Как красить волосы дома и легко удалять пятна краски? Суперсоветы профессионалов

Вас тоже бесит, что после окрашивания на лбу и висках постоянно остаются пятна краски? «Домашний Очаг» узнал у экспертов, как решить проблему.
Даже самая щадящая краска для волос оставляет пятна при попадании на кожу и иногда вызывает раздражение. Рассказываем, как вывести, а лучше предотвратить эту неприятность во время окрашивания.
Если на кожу попала краска, самое верное решение — сразу протереть этот участок теплой водой. Пигменту достаточно остаться на коже пару минут, чтобы въестся и оставить заметный след. Если вы не заметили этого сразу, есть три проверенных способа убрать следы:
въевшуюся краску можно удалить скрабом для лица с салициловой и гликолевой кислотой. Но не стоит сильно скрабировать и натирать кожу — просто нанесите средство и подождите, чтобы кислота разъела краску. Кожа и без того раздраженная, не стоит ее тереть;
медицинский спирт. Довольно жесткий, но действенный способ, который нельзя использовать на чувствительной коже. Смочите ватный диск спиртом и протрите участок с краской — обычно пигмент уходит мгновенно;
3% перекись водорода. Попробуйте удалить краску перекисью — обычно это средство не вызывает раздражения, если не переусердствовать с трением.
Краска неизбежно попадет на кожу головы и вроде, все бы ничего, но это часто становится причиной сухости и шелушения. Да и новый цвет смотрится не так естественно, если кожа головы прокрашена. Здесь есть только один выход — скраб для кожи головы. Выбирайте тот, что не содержит кислот и спирта, аккуратно помассируйте кожу и смойте. Старайтесь работать непосредственно с кожей и не задевать прокрашенные корни волос.
Как удалить пятна с рук и ногтей
Здесь дело обстоит гораздо проще — кожа на руках не такая нежная как на лице и можно использовать более сильные средства.
- Мы уверены, что у каждого сегодня есть антисептики для рук — протрите кожу им при помощи хлопкового платочка;
- если пятна уже стойкие, помойте руки смесью из средства для мытья посуды и соды. Такой «скраб» хорошо убирает даже въевшиеся пятна, но сушит кожу — не забудьте после нанести крем для рук;
- пятна с ногтей можно легко убрать при помощи жидкости для снятия лака с ацетоном. Правда, если пигмент успел въестся в кутикулу или неприкрашенны край ногтя, — поможет только время.
Проще и безопаснее вовсе не задевать кожу краской. Это сложно, но вполне реально, если следовать советам ниже:
- перед окрашиванием нанесите любой жирный крем или вазелин на потенциально «опасные» участки — лоб, виски, уши, шея и затылок. Старайтесь не попадать на волосы, чтобы на них пигмент взялся;
- на те же зоны вместо крема можно нанести гигиеническую помаду или бесцветны бальзам для губ;
- любое натуральное масло на коже предотвратит проникновение пигмента — будь то кокосовое или подсолнечное;
- вместо крема можно нанести кондиционер для волос — он так же защитит кожу от пятен. Достаточно нанести тонкий слой средства по линии роста волос;
- руки можно защитить только перчатками. Выбирайте силиконовые — в них удобнее работать.
Даже если на коже нет явного раздражения, компоненты краски сушат и травмируют кожу. Кроме того, мы добиваем ее, очищая средствами со спиртом или кислотами. Чтобы не появилось шелушения и зуда, обязательно нанесите на очищенный участок питательный и регенерирующий крем.
Ни в коем случае не трите кожу до ссадин — пигмент выведется самостоятельно в течение недели. Лучше переждать, чем ходить с корочкой на коже.