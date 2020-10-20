Как красить волосы дома и легко удалять пятна краски? Суперсоветы профессионалов

въевшуюся краску можно удалить скрабом для лица с салициловой и гликолевой кислотой. Но не стоит сильно скрабировать и натирать кожу — просто нанесите средство и подождите, чтобы кислота разъела краску. Кожа и без того раздраженная, не стоит ее тереть;

медицинский спирт. Довольно жесткий, но действенный способ, который нельзя использовать на чувствительной коже. Смочите ватный диск спиртом и протрите участок с краской — обычно пигмент уходит мгновенно;

3% перекись водорода. Попробуйте удалить краску перекисью — обычно это средство не вызывает раздражения, если не переусердствовать с трением.