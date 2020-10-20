Когда лучше принимать душ — утром или вечером

На самом деле разница между утренним и вечернем душем есть. В первой и второй половине дня поход в ванную комнату имеет совершенно разные функции.

Холодный бодрящий утренний душ может занимать 5-10 минут и помогать проснуться. Вечерний «заплыв» оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект.

Сколько раз в день следует мыться?

Как ни странно, но частое принятие душа ослабляет организм человека, нарушает защитный барьер дермы. В холодное время года кожа становится чувствительнее и легко поддается раздражению. Мыло и теплая вода растворяют липиды, а из-за трения этот процесс ускоряется. В дополнение ко всему этому навредить может и полотенце. Лучше подождать, пока вода сама высохнет на коже. В холодное время года рекомендуется: принимать душ один раз в день; делать это следует в вечернее время; следует сократить использование моющих средств; важно выжидать не менее часа после принятия душа перед тем, как выйти на улицу, так как кожа сразу же отреагирует на большой перепад температуры.

Распаренные поры, еще содержащие невысохшую влагу, тут же замерзнут, что отрицательно скажется на эпидермисе.

Утренние процедуры