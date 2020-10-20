Пять мифов об акне, в которые давно пора перестать верить

Акне бывает только у подростков

Хотя подростковое акне и правда очень распространено, его несомненное преимущество в том, что это история гормональная. Как только гормоны придут в порядок, кожа, скорее всего, тоже успокоится. При этом есть и такое явление, как взрослое акне, уже куда более сложное в смысле лечения и коррекции последствий. По статистике, от взрослого акне страдают 30% мужчин и женщин.

Если появились прыщи, нужно чаще умываться

Проблема людей, которые сталкиваются с акне, не в том, что они редко умывают лицо или не умывают его вообще, но в нарушенной себорегуляции и бактериях, которые в масляной среде чувствуют себя просто прекрасно. Кстати, если использовать агрессивные средства для умывания, которые сушат кожу, можно добиться эффекта прямо противоположного: кожное сало начнет вырабатываться еще больше, а бактерии будут чувствовать себя в нем еще лучше.

Солнце и солярий лечат акне

Это правда, что под воздействием УФ-лучей кожа визуально становится лучше, потому что прыщики на ней подсушиваются. Но возвращаемся к пункту номер два: высушивая кожу, солнце провоцирует выработку дополнительного себума, который только усугубляет положение при акне. С другой стороны, существуют типы излучения, которые лечат воспаленную кожу. В кабинете косметолога, например, тебе могут предложить светящуюся LED-маску, которая, впрочем, будет не сушить, а оказывать антибактериальный эффект.

Прыщи можно и нужно давить

Здесь все зависит от масштаба катастрофы и типа прыщей. Если это один или два прыщика, в которых ты явно видишь гной (такие прыщи еще называются пустулами), можно вооружиться одноразовой иглой (предварительно обработай ее спиртом) и аккуратно проткнуть прыщик. Но это — запомни — только в крайних случаях. Потому что во всех остальных безопаснее переждать (на этот случай и был придуман стойкий консилер), а если ситуация выглядит серьезной, проконсультироваться с дерматологом.

Тяжелый макияж вызывает акне