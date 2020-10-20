Какие жены быстро надоедают мужьям

На популярных сообществах в Сети обсуждают, какие женщины чаще всего надоедают своим мужьям. Как выяснил «Рамблер», чаще всего среди самых «бесящих» женщин называют несколько типов.
Королева-мать
Фраза «А я говорила» режет слух практически любому мужчине. Так, женщины, которые привыкли в отношениях вести себя, как мать нерадивого юнца, чаще всего начинают раздражать своих любимых. Мало кто сможет постоянно слушать, как лучше питаться/одеваться/отдыхать/работать.
Растворимая натура
Некоторые женщины незаметно для себя растворяются в своих супругах, полностью посвящая себя им. Для них не существует собственных интересов и желаний, кроме того, как угодить мужу или не потерять его внимание. Такой «расклад» через какое-то время начинает раздражать, а потом и вовсе становится для мужчины невыносимым.
Сделай это и вон то
Постоянные просьбы и требования раздражают в быту очень многих мужчин. Если женщина с утра до вечера требует от мужчины внимания, финансов и исполнения всех ее желаний, мужчине уже не хочется самому проявлять себя — все становится ему в тягость.