Какие жены быстро надоедают мужьям

Королева-мать

Фраза «А я говорила» режет слух практически любому мужчине. Так, женщины, которые привыкли в отношениях вести себя, как мать нерадивого юнца, чаще всего начинают раздражать своих любимых. Мало кто сможет постоянно слушать, как лучше питаться/одеваться/отдыхать/работать.

Растворимая натура

Некоторые женщины незаметно для себя растворяются в своих супругах, полностью посвящая себя им. Для них не существует собственных интересов и желаний, кроме того, как угодить мужу или не потерять его внимание. Такой «расклад» через какое-то время начинает раздражать, а потом и вовсе становится для мужчины невыносимым.

Сделай это и вон то