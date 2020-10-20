Ничто не поможет: десять причин, по которым у тебя не получается выглядеть стильно

Ты боишься экспериментировать со стилем

Возможно, когда-то и кто-то тебе сказал, что тебе идет классический стиль (нередко в худшем его понимании – белый верх + черный низ) или «нейтральные» трикотажные платья-мешки, и с тех пор твои образы не менялись. Попробуй внести разнообразия в свои луки: скучные бесформенные черные брюки замени на брюки-сигареты, а приталенную блузку — на белую рубашку в мужском стиле.

Ты веришь в модные мифы

В одном образе нельзя сочетать больше трех цветов, обувь необходимо подбирать под сумку, после 30 лет не стоит носить джинсы и так далее... Пора забыть про эти модные мифы? Ни один из них не является правдой и не работает, поэтому — дорогу экспериментам!

Проблема с аксессуарами?

Обычно здесь две причины для модного провала: ты либо опасаешься переборщить и просто не носишь аксессуары в принципе, либо, напротив, надеваешь «всё лучшее сразу», из-за чего каждый твой образ выглядит как «весёлый карнавал».

Лучше всего найти ту самую золотую середину; великая Коко Шанель не зря советовала перед выходом из дома снять тот аксессуар, который ты надела последним. Шелкового платка на шее, необычных серёжек или браслета будет вполне достаточно для casual-аутфита.

Только бесформенная одежда

Нет, мы совсем не о модных оверсайз-вещах, мы о жутковатых мешковатых платьях, «бабушкиных» юбках и — самое страшное — «кофтах». Последними можно окрестить что угодно, напоминающее застиранный мешок, который носят и в пир, и в мир, комбинируя то с джинсами со стразами, то с фатиновой юбкой, а то и с брюками в офисном стиле.

Ты не умеешь правильно подбирать обувь

В твоем шкафу до сих пор обитают модели, которые выглядят так, словно их купили лет 10 назад? Это провал! Забудь про обувь с носами, настолько острыми, что они загибаются вверх, туфлях-«копытцах» и совершенно дурацком правиле «всегда на каблуках».

Поэкспериментируй с обувью в мужском стиле (она подходит как к женственным нарядам, так и к деловым образам), грубоватыми сапогами-чопперами, остромодными ботфортами и другими моделями, которые выглядят современно и актуально.

Ты носишь «неправильные» колготки

Блестящие колготки телесного цвета, превращающие твои ноги в намасленное нечто; безумные ажурные модели, которые не сочетаются вообще ни с чем, и, конечно же, колготки, имитирующие чулки с подвязками — мы говорим им твердое «нет» и настоятельно советуем тебе присоединиться к этому модному «бойкоту»!

Ты не уделяешь внимания прическе...

Каким бы стильным и актуальным ни был твой образ, грязные волосы, собранные в жидкий хвост, или растрепанное «воронье гнездо» способны безжалостно «убить» его. В этом случае ни аксессуары, ни «правильная» обувь уже не спасут тебя от оглушительного модного провала.

... или делаешь начес, намертво залитый лаком

Впрочем, и обратная ситуация (начес, залитый лаком, или «привет из 90-х» в виде «залаченных куделек») ничуть не лучше. Сегодня в тренде минимализм и естественность, поэтому откажись от причесок а-ля «волосок к волоску» или сложных стрижек, которые смотрятся несовременно, в пользу действительно актуальных вариантов.

Слишком много золота

Ты не признаешь бижутерию («она годится лишь для школьниц») и серебро («смотрится бедно и несерьезно») и гордо носишь лишь золото? Особенно кольца? И непременно на каждом пальце? Хьюстон, у нас проблема!

У тебя нет базового гардероба