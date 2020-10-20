Вт, 20.10.2020

Рисовая запеканка с индейкой

ФОТО: Shutterstock

Очень вкусная запеканка, поверьте и проверьте, советует «Домашний Очаг».

Количество порций - 4

Время подготовки - 20 минут

Время приготовления - 40 минут

Общее время приготовления - 1ч

Ингредиенты
Рис длиннозерный350 г
Филе индейки400 г
Масло растительное4 столовые ложки
Лук репчатый2 штуки
Перец сладкий2 штуки
Яйца2 штуки
Сметана100 г
Майонез100 г
сыр тертый150 г
Помидоры2 штуки
Зеленьпо вкусу
Сольпо вкусу
Перец черныйпо вкусу
 
 
Процесс приготовления

В глубокой жаровне разогрейте растительное масло. Нашинкуйте лук, мелко порежьте перец и филе индейки. Пожарьте лук, перец и индейку в течение 5 минут.

Выложите рис. Все хорошо перемешайте и влейте 500 мл воды. Посолите и поперчите. Накройте посуду крышкой и тушите на слабом огне до готовности.

Яйца слегка взбейте, смешайте со сметаной, майонезом и сыром. Помидоры нарежьте кружочками и выложите поверх риса. Сверху выложите яично-сырную массу. Запекайте в духовке при 200 С 15 минут.

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