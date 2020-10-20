Рисовая запеканка с индейкой

Количество порций - 4
Время подготовки - 20 минут
Время приготовления - 40 минут
Общее время приготовления - 1ч
Ингредиенты
|Рис длиннозерный
|350 г
|Филе индейки
|400 г
|Масло растительное
|4 столовые ложки
|Лук репчатый
|2 штуки
|Перец сладкий
|2 штуки
|Яйца
|2 штуки
|Сметана
|100 г
|Майонез
|100 г
|сыр тертый
|150 г
|Помидоры
|2 штуки
|Зелень
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Перец черный
|по вкусу
Процесс приготовления
В глубокой жаровне разогрейте растительное масло. Нашинкуйте лук, мелко порежьте перец и филе индейки. Пожарьте лук, перец и индейку в течение 5 минут.
Выложите рис. Все хорошо перемешайте и влейте 500 мл воды. Посолите и поперчите. Накройте посуду крышкой и тушите на слабом огне до готовности.
Яйца слегка взбейте, смешайте со сметаной, майонезом и сыром. Помидоры нарежьте кружочками и выложите поверх риса. Сверху выложите яично-сырную массу. Запекайте в духовке при 200 С 15 минут.