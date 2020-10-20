Рисовая запеканка с индейкой

В глубокой жаровне разогрейте растительное масло. Нашинкуйте лук, мелко порежьте перец и филе индейки. Пожарьте лук, перец и индейку в течение 5 минут.

Выложите рис. Все хорошо перемешайте и влейте 500 мл воды. Посолите и поперчите. Накройте посуду крышкой и тушите на слабом огне до готовности.

Яйца слегка взбейте, смешайте со сметаной, майонезом и сыром. Помидоры нарежьте кружочками и выложите поверх риса. Сверху выложите яично-сырную массу. Запекайте в духовке при 200 С 15 минут.