А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ НА СЛЕДУЮЩУЮ? ⟩ Смотрите, кто пришел на лекцию по искусствоведению, чтобы повысить свой культурный уровень
В ресторане iO Restoran & Lounge вновь состоялась интереснейшая лекция по искусству на интригующую тему: «Шедевры живой плоти: Микеланджело и Роден».
Запланировать и прийти на оффлайн-лекцию проще. Да и живое общение с лектором и обратная связь в реальном времени не заменит никакой YouTube. Люди хотят учиться и готовы платить за живой диалог со специалистом — наши лекции нередко перерастают в оживленные дискуссии с гостями».
Организаторы Art Showcase приглашают посетить следующую лекцию, которая состоится 19 ноября в ресторане iO Restoran & Lounge. Тема - «Искусство красоты: Альфонс Муха и Густав Климт». Лекция искусствоведа Дарьи Сабитовой будет посвящена искусству первой половины XX века. Во время лекции все узнают о жизни венской элиты 1900 года, о стратегиях художественного самопиара, o закрытых венских клубах с культом Эроса.
Записаться на лекцию можно по электронной почте: showcaseprproject@gmail.com
Или по телефонам: ️ +372 5129057; +372 5058143