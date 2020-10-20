Вт, 20.10.2020

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ НА СЛЕДУЮЩУЮ? ⟩ Смотрите, кто пришел на лекцию по искусствоведению, чтобы повысить свой культурный уровень
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В ресторане iO Restoran & Lounge вновь состоялась интереснейшая лекция по искусству на интригующую тему: «Шедевры живой плоти: Микеланджело и Роден».

«Гостей сюда приводит интерес и любовь к искусству, - говорит одна из организаторов цикла лекций по искусствоведению Елена Малиш. - Это известное и красивое светское мероприятие ART Showcase, куда публика приходит насладиться атмосферой, наполненной роскошью, помпезностью и, конечно же, искусством. Площадками для проведения мероприятия каждый раз становятся различные рестораны Таллинна, где гостей всегда ожидает изысканный ужин. На сегодняшний день, в эпоху засилья Интернета, когда один клик открывает весь мир, люди все чаще выбирают оффлайн-встречи. Это пинок самому себе — кого ни спроси, все хотят заниматься самообразованием, но отложить дела, и раз в неделю посмотреть на YouTube полезное видео руки ни у кого не доходят.

Запланировать и прийти на оффлайн-лекцию проще. Да и живое общение с лектором и обратная связь в реальном времени не заменит никакой YouTube. Люди хотят учиться и готовы платить за живой диалог со специалистом — наши лекции нередко перерастают в оживленные дискуссии с гостями».

Организаторы Art Showcase приглашают посетить следующую лекцию, которая состоится 19 ноября в ресторане iO Restoran & Lounge. Тема - «Искусство красоты: Альфонс Муха и Густав Климт». Лекция искусствоведа Дарьи Сабитовой будет посвящена искусству первой половины XX века. Во время лекции все узнают о жизни венской элиты 1900 года, о стратегиях художественного самопиара, o закрытых венских клубах с культом Эроса.

Записаться на лекцию можно по электронной почте: showcaseprproject@gmail.com

Или по телефонам: ️ +372 5129057; +372 5058143

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