Макароны, кофе и другие отбросы, которые нельзя кидать в раковину

«Рамблер» выяснил, каким продуктам не место в раковине.

Кофейная гуща и чайная заварка

На первый взгляд кажется, что и кофе, и чай растворяются в ходе «смыва» и не создают никаких неприятностей. На деле же мельчайшие крупинки любимых напитков оседают на внутренних стенках труб и в дальнейшем провоцируют засор.

Макароны

Спагетти, ракушки и другая паста имеет неприятное свойство разбухать в воде. Именно поэтому следует исключить их попадание в канализацию.

Картофельные очистки