Макароны, кофе и другие отбросы, которые нельзя кидать в раковину

Многие хозяйки грешат тем, что отправляют в раковину разнообразные отходы, которые засоряют трубы и создают проблемы в будущем.
«Рамблер» выяснил, каким продуктам не место в раковине.
Кофейная гуща и чайная заварка
На первый взгляд кажется, что и кофе, и чай растворяются в ходе «смыва» и не создают никаких неприятностей. На деле же мельчайшие крупинки любимых напитков оседают на внутренних стенках труб и в дальнейшем провоцируют засор.
Спагетти, ракушки и другая паста имеет неприятное свойство разбухать в воде. Именно поэтому следует исключить их попадание в канализацию.
Картофельные очистки
Крахмал, содержащийся в картофеле, превращает воду в канализации в стоячее болото. Вот почему раз за разом смывая картофельные очистки в раковину, вы рискуете засорить трубы. То же самое произойдет, если выкидывать в раковину фасоль, горох и другие крахмалистые бобовые.