+ 20 лет к возрасту: ажурные колготки и еще семь вещей, которые тебя старят

Ажурные колготки, бесформенные джинсы и еще несколько вещей, которые превращают тебя в «тетку» — в нашей подборке.

Ажурные колготки

Ажурные колготки — мы говорим им твердое «нет» и тебе советуем присоединиться к модному бойкоту. Колготы с узором не только накинут тебе лет так -дцать, но и обеспечат славу девушки, далекой от мира моды. Поэтому отдай предпочтение плотным черным или, если уж так хочется разнообразия, с «гороховым» принтом.

Твидовый костюм

Не торопись отправлять твидовый костюм в утиль. Сначала обрати внимание на модель: приталенный жакет с карманами и бесформенная юбка сделают тебя похожей на школьную учительницу, а вот брючный костюм свободного кроя в мужском стиле, наоборот, поможет создать стильный образ.

«Бабушкин» бюстгальтер

Красота требует жертв — девиз, который давным-давно устарел. В современных модных реалиях тебе нет необходимости делать выбор между тем, что красиво, и тем, что практично и удобно. Долой стереотипы — выбирай новые модели бра без широких бретелей и застежек, которые не только создают идеальную форму груди, как «бабушкин» бра, но и выглядят сексуально.

«Бухгалтерская» блуза

Приталенная, с большим количеством декора блуза была популярна во времена наших мам, сейчас же бал правит свободная рубашка, которая, к слову, выглядит даже сексуальнее, чем ее «старшая сестра». Расстегни две пуговицы сверху, оголив часть ключицы, или, если позволяет дресс-код, стяни на одно плечо — восхищенные взгляды коллег тебе гарантированы.

Бесформенные джинсы

Мы знаем, что найти «ту самую» модель джинсов — задача не из легких. Но, поверь, все твои старания будут вознаграждены. А в противном случае не избежать целого комплекса проблем (как минимум внезапного появления «лишних килограммов»). Беспроигрышный вариант — джинсы прямого кроя средней посадки.

Платформа

Туфли на платформе или, проще говоря, «копытца» утяжеляют любой образ. Да и грациозно вышагивать в них едва ли получится — любой камень или кочка на пути становятся настоящей проблемой. Зачем столько хлопот? Туфли-лодочки — отличная альтернатива.

Трикотажное платье

Платье, похожее на мешок для картошки или полотенце, в которое ты заворачиваешься, выходя из душа, запросто прибавит тебе не только несколько лет, но и несколько килограммов. Немедленно замени его!

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