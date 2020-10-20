Какой овощ стимулирует рост волос

Сок из картофеля помогает стимулировать работу волосяных фолликулов. Он отличается от медикаментозных средств тем, что не создаёт никаких угроз для здоровья.

Компоненты сока картофеля обеспечивают восстановление микрофлоры кожи головы. Кроме того, данный сок благодаря коллагену в составе препятствует выпадению волос.

Для того, чтобы ускорить рост волос, нужно нанести немного картофельного сока на кожу головы. Затем эксперты советуют на протяжении нескольких минут массировать обработанные участки.