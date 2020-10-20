Как эстонская мода вдохновилась фильмом «Звездные Войны»
Известный своими амбициями покорения Марса эстонский бренд одежды Spekter Technologies в рамках Таллиннской недели моды (TFW) представит свою новую коллекцию MARS 2.0. В числе новых моделей – одежда из антибактериальных тканей.
Известный своими амбициями и новаторскими решениями эстонский дизайнер Роксана Спектер c брендом одежды Spekter Technologies второй год удивляет публику: первая коллекция запомнилась футуристичными водостойкими плащами из умной ткани. В 2020 году бренд уделяет внимание теме охраны здоровья.
«В этом году мы представим линейку одежды из антибактериальных тканей – это своего рода вклад в борьбу с пандемией. Было сложно работать со столь специфичным материалом, но мы справились, и в скором времени антибактериальная линейка одежды станет доступна клиентам. Помимо этого, мы доработали уже полюбившиеся нашим клиентам плащи: они стали еще более технологично продвинутыми, также мы расширили цветовую палитру».
В 2019 году Roxana Spekter с коллекцией MARS получила бронзу на международном конкурсе International Design Awards, встав в один ряд с таким брендом, как Tommy Hilfiger.
В новой коллекции MARS 2.0 используются антибактериальные ткани с ионами серебра, умные непромокаемые военные ткани, магнитные замки, флуоресцентные детали. Разработка и производство одежды осуществляется в Эстонии.
Модный показ бренда можно увидеть в рамках Таллиннской недели моды онлайн 21 октября в 18:00 по ссылке annestiil.ee/tfw