Как эстонская мода вдохновилась фильмом «Звездные Войны»

«В этом году мы представим линейку одежды из антибактериальных тканей – это своего рода вклад в борьбу с пандемией. Было сложно работать со столь специфичным материалом, но мы справились, и в скором времени антибактериальная линейка одежды станет доступна клиентам. Помимо этого, мы доработали уже полюбившиеся нашим клиентам плащи: они стали еще более технологично продвинутыми, также мы расширили цветовую палитру».