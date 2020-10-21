Ср, 21.10.2020

Нежные блондинки и страстные брюнетки: как настроение женщины влияет на цвет волос?

Блондинка и брюнетка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Психолог ответила, могут ли внешние изменения поспособствовать внутренним переменам.

Имидж любой женщины является отражением ее характера, внутренних качеств и своего мироощущения. Часто перемены в жизни или же напротив желание этих перемен толкают женщин на изменение своего образа: смелые стрижки и окрашивания в приоритете. Женский коуч и психолог Валентина Кривцова назвала Пятому каналу три основных причины, почему женщина меняет цвет волос.

Часто представительницы слабого пола перекрашиваются, например, из темного родного в светлый оттенок в поиске себя. Второй причиной подобных перемен психолог назвала воздействие общественного мнения, то есть внешних факторов. «Это может быть влияние социума, моды или требование мужчины»— перечислила эксперт.

Еще одна причина, которую отметила психолог, это внутренняя мотивация — поиск образа, который бы соответствовал самоидентификации. Это может выражаться в одежде, прическе, макияже и различных аксессуарах. «Когда наше ощущение себя не соответствует внешним проявлениям, тогда мы начинаем себя украшать, улучшать и менять», — пояснила Кривцова.

Кроме того, женский коуч отметила, что женщина меняется внешне после внутренних изменений, даже если она о них не подозревает, а не наоборот. Перекрасившись в блондинку, ей может показаться, что это стало «новым этапом жизни», но на самом деле смена цвета волос является лишь отражением изменений внутри нее.

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