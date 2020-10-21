Нежные блондинки и страстные брюнетки: как настроение женщины влияет на цвет волос?

Имидж любой женщины является отражением ее характера, внутренних качеств и своего мироощущения. Часто перемены в жизни или же напротив желание этих перемен толкают женщин на изменение своего образа: смелые стрижки и окрашивания в приоритете. Женский коуч и психолог Валентина Кривцова назвала Пятому каналу три основных причины, почему женщина меняет цвет волос.

Часто представительницы слабого пола перекрашиваются, например, из темного родного в светлый оттенок в поиске себя. Второй причиной подобных перемен психолог назвала воздействие общественного мнения, то есть внешних факторов. «Это может быть влияние социума, моды или требование мужчины», — перечислила эксперт.

Еще одна причина, которую отметила психолог, это внутренняя мотивация — поиск образа, который бы соответствовал самоидентификации. Это может выражаться в одежде, прическе, макияже и различных аксессуарах. «Когда наше ощущение себя не соответствует внешним проявлениям, тогда мы начинаем себя украшать, улучшать и менять», — пояснила Кривцова.