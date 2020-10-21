Это нужно знать! Семь кулинарных ошибок при приготовлении рыбы

Ошибка №1: вы используете неправильную посуду

По привычке тянетесь за сковородой с антипригарным покрытием? Не стоит. Посуда из нержавеющей стали или чугуна подходит для обжаривания рыбы намного лучше. Главный ключ к созданию аппетитной хрустящей корочки – стабильная температура, а в тонких сковородах сохранить ее непросто.

Ошибка №2: слишком много влаги

Обязательно промокните рыбу бумажным полотенцем перед обжариванием, погружением в маринад или натиранием солью и специями. Лишняя влага помешает созданию корочки и не даст маринаду впитаться в мякоть. Рыба почти гарантированно получится рыхлой и безвкусной.

Ошибка №3: вы не даете посуде как следует разогреться

Если готовая рыба прилипла к сковороде и разваливается на кусочки, значит, вы недостаточно разогрели посуду перед обжариванием. И не экономьте на масле – без него корочка не получится. А чтобы избавиться от лишнего жира, выложите готовые стейки на бумажные полотенца.

Ошибка №4: время приготовления

Если готовить рыбу слишком долго, она теряет соки и становится сухой. Чтобы этого не произошло, используйте метод быстрой обжарки на максимально разогретой сковороде. Доведите рыбу до полуготовности — она должна стать плотной по краям и лишь слегка прозрачной в середине. Если вы обжариваете красную рыбу, снимите ее с огня в тот момент, когда на мякоти проступят белые полосы – следы свернувшегося белка.

Ошибка №5: вы слишком часто переворачиваете рыбу

Оставьте стейк на горячей сковороде на 5-7 минут, чтобы на рыбе образовалась корочка, а соки «запечатались» внутри. Меньше касайтесь его и не используйте кулинарные щипцы – этим инструментом вы можете легко раздавить нежную мякоть и лишить ее влаги. Для переворачивания стейка больше подходят тонкая лопатка или пара вилок.

Ошибка №6: не та рыба

Не всякая рыба подходит для жарки. Из жирной трески лучше приготовить сытное рагу или вкусный суп. Нежную рыбу нужно жарить в кляре или панировке, чтобы мякоть не превратилась в пюре. Следуйте рекомендациям, указанным в рецепте, и старайтесь не менять вид рыбы – иначе блюдо может быть испорчено.

Ошибка №7: вы снимаете с рыбы кожу