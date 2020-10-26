Внимание: разыгрываем посещение такого необходимого осенью хамама в Olive SPA

В этом оазисе тишины и покоя, расположившемся в Кадриорге, удивительно гармонично переплелись уникальность азиатских традиций и современные бьюти-технологии.
Olive SPA
Здесь каждый гость - и мужчина, и женщина - сможет ощутить целительное действие древних массажных методик, восстановить свою красоту и подчеркнуть женственность, благодаря умелым рукам косметологов и премиальным косметическим линиям.
Хамам в Olive SPA
Olive SPA
Если вы не знаете, как провести выходные, так, чтобы почувствовать себя потом
отдохнувшим, бодрым и полным сил, то это предложение именно для вас. ХАМАМ
- процедура согревающая, обволакивающая, как будто ароматный и магический кокон. Лежа на теплом мраморе в клубах пара, вы сможете выдохнуть и настроиться на глубокое расслабление, окунуться в негу и роскошь умиротворения, как любят это делать восточные женщины.
Хамам в Olive SPA
Olive SPA
Как проходит эта чудодейственная процедура?
Вначале клиент посещает баню, чтобы поры тела раскрылись - это помогает подготовить кожу к глубокому очищению с использованием перчатки кессе и чёрного
эвкалиптового мыла. Следующий этап - это пенный массаж, который
завершается контрастным ополаскиванием. После чего можно просто отдыхать и наслаждаться чаепитием со сладостями. Все, как на Востоке!
И завершается этот необыкновенный двухчасовой ритуал общим массажем с натуральными ароматическими маслами.
Olive SPA
Хамам в особом температурном режиме не превышает 45-55
градусов, то есть подходит для людей, не переносящих высокие температуры. В хамаме более влажный воздух, его посещение подразумевает комплекс сопутствующих косметических процедур: массажи, пилинги, обертывания. Конечно же, в хамаме кожа и волосы не пересушиваются, а, наоборот, увлажняются, что очень важно на нашего организма.
Польза хамама несомненна. Выведение из организма шлаков и токсинов оказывает мощное очищающее воздействие на организм. Очищенная кожа
начинает лучше «дышать» и восстанавливаться, становится гладкой и подтянутой.
И что немаловажно для женщин - хамам полезен для борьбы с целлюлитом, так как ускоряет обменные процессы, а также способствует замедлению старения, снижению веса и общему омоложению организма.
Olive SPA
Другими словами, хамам в Olive SPA улучшает здоровье и общее самочувствие человека, дарит положительные эмоции и хорошее настроение. Вы уже захотели ощутить на себе волшебное воздействие процедуры?
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