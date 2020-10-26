Внимание: разыгрываем посещение такого необходимого осенью хамама в Olive SPA

В этом оазисе тишины и покоя, расположившемся в Кадриорге, удивительно гармонично переплелись уникальность азиатских традиций и современные бьюти-технологии. Olive SPA Здесь каждый гость - и мужчина, и женщина - сможет ощутить целительное действие древних массажных методик, восстановить свою красоту и подчеркнуть женственность, благодаря умелым рукам косметологов и премиальным косметическим линиям. Хамам в Olive SPA Olive SPA

Если вы не знаете, как провести выходные, так, чтобы почувствовать себя потом

ХАМАМ - процедура согревающая, обволакивающая, как будто ароматный и магический кокон. Лежа на теплом мраморе в клубах пара, вы сможете выдохнуть и настроиться на глубокое расслабление, окунуться в негу и роскошь умиротворения, как любят это делать восточные женщины. Хамам в Olive SPA Olive SPA отдохнувшим, бодрым и полным сил, то это предложение именно для вас.- процедура согревающая, обволакивающая, как будто ароматный и магический кокон. Лежа на теплом мраморе в клубах пара, вы сможете выдохнуть и настроиться на глубокое расслабление, окунуться в негу и роскошь умиротворения, как любят это делать восточные женщины.

Как проходит эта чудодейственная процедура?

Вначале клиент посещает баню, чтобы поры тела раскрылись - это помогает подготовить кожу к глубокому очищению с использованием перчатки кессе и чёрного

эвкалиптового мыла. Следующий этап - это пенный массаж, который

завершается контрастным ополаскиванием. После чего можно просто отдыхать и наслаждаться чаепитием со сладостями. Все, как на Востоке!

Olive SPA И завершается этот необыкновенный двухчасовой ритуал общим массажем с натуральными ароматическими маслами.

Хамам в особом температурном режиме не превышает 45-55

градусов, то есть подходит для людей, не переносящих высокие температуры. В хамаме более влажный воздух, его посещение подразумевает комплекс сопутствующих косметических процедур: массажи, пилинги, обертывания. Конечно же, в хамаме кожа и волосы не пересушиваются, а, наоборот, увлажняются, что очень важно на нашего организма.

Польза хамама несомненна. Выведение из организма шлаков и токсинов оказывает мощное очищающее воздействие на организм. Очищенная кожа

начинает лучше «дышать» и восстанавливаться, становится гладкой и подтянутой.

Olive SPA И что немаловажно для женщин - хамам полезен для борьбы с целлюлитом, так как ускоряет обменные процессы, а также способствует замедлению старения, снижению веса и общему омоложению организма.

Другими словами, хамам в Olive SPA улучшает здоровье и общее самочувствие человека, дарит положительные эмоции и хорошее настроение. Вы уже захотели ощутить на себе волшебное воздействие процедуры?