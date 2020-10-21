Что такое самонасилие едой и как от него избавиться

Еда как наказание. Кто-то ест булки, чтобы получить удовольствие, а кто-то – чтобы наказать себя или физически уложить в состояние бездействия. Человек может это когнитивно не осознавать. Например, когда он возвращается после сложного рабочего дня и не позволяет себе лечь спать, потому что еще слишком рано, организм начинает посылать ему сигналы о недостатке энергии. Что делает человек в таком случае? Бежит к холодильнику. То же самое, когда происходит болезненный разрыв: люди начинают запихивать в себя еду, чтобы каким-то образом отвлечься. Для организма это пытка.

Еда как сопротивление. Когда подросткам постоянно запрещают есть сладкое, а спортсменов заставляют сидеть на диетах, они начинают есть назло, даже если на самом деле их тело этого не хочет.

Еда как апатия. Человеку по барабану, что и когда он ест. Он лежит на диване, жует чипсы, просто чтобы что-то делать и как-то себя занять.

Еда как привычка. Лучший пример — это попкорн в кинотеатре. Кажется, что фильм без него не такой классный, как с ним. Часто с таким типом самонасилия сталкиваются те, кто рос в семьях с определенными пищевыми привычками, например с привычкой есть суп только с хлебом.

Еда как подражание кому-либо. Вы пошли заниматься йогой, ваш гуру – вегетарианец, и вам резко захотелось отказаться от мяса. Или вы всегда мечтали быть похожей на Наталью Водянову, поэтому придерживаетесь тех же диет, что и она. При таком типе самонасилия человек пытается через еду стать ближе к намеченному идеалу.

Еда как нужда и необходимость. Кто-то сказал, что правильно есть 5 раз в день или соблюдать вегетарианство. Когда человек функционирует через пространство необходимости, не задумываясь о желаниях своего тела, он теряет с ним любую связь и не может его полностью контролировать.

Как бороться с самонасилием

Если вы нашли в одном из пунктов свое отношение к еде, значит, вы занимаетесь самонасилием, и это не ваши истинные привычки и желания. В таком случае основная задача состоит в том, чтобы вернуться к себе и своему телу через простой инструмент — задавание вопросов. Попробуйте спросить: «О'кей, тело, а ты сейчас хочешь есть? А что ты хочешь съесть?»