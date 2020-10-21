Как привести тело и жажду поесть в гармонию, чтобы не реагировать на навязанные, а не истинные желания? Марина Кульпина, российский тренер личностного роста рассказывает «Домашнему Очагу», что такое самонасилие едой и как от него избавиться.
Что такое самонасилие едой
Еда напрямую связана со взаимоотношениями с нашим телом. Немногие готовы слушать его, обращать внимание на то, что оно хочет, и питаться в комфортном для него режиме. Мы привыкли постоянно получать информацию извне — слушать диетологов, астрологов, подружек, которые советуют не есть жирное, налечь на белок или отказаться от сладкого. Родители с детства приучают нас завтракать и обедать в определенное время, и с самого раннего возраста у большинства людей возникают проблемы с питательными привычками.
Самонасилие едой — это состояние, при котором твой режим питания продиктован не истинными желаниями твоего тела, а навязанными мыслями, привычками и убеждениями. Выбирая вегетарианство или средиземноморскую диету, на самом деле ты понятия не имеешь, что хочешь есть, как и сколько раз в день. Такие попытки наладить здоровый образ жизни или похудеть приводят к депрессивным состояниям и внутреннему дискомфорту, которые ты начинаешь списывать на кучу других внешних обстоятельств, забывая о самом главном.
Каким бывает самонасилие едой
Взрослые любят насиловать себя рационом в самых разных форматах. В этих случаях еда выступает как разного рода выражение эмоций и состояний.
Например, еда как внимание. Человек создает из еды некий инструмент его получения и старается быть на волне только ради этого. «Я сижу на модной диете», «я стала веганом» или «у меня столько денег ушло на биопродукты».
Еда как радость. «Оставьте мне единственную радость в жизни — мой кусок торта». Еда, особенно сахар — самый простой способ в жизни получить радость. Вкусовые рецепторы действуют моментально, и человек за секунды оказывается в пространстве счастья. Но если приносить себе радость только таким образом, в итоге ситуация превратится в снежный ком и порочный круг. Человек ест сахар, ему кажется, что он становится счастливее, затем появляются прыщи и лишние килограммы, человек уходит в негатив, снова ищет радость и находит её в еде. А дальше ты всё сама понимаешь.
Еда как любовь, которую вы получали в детстве. Например, в детстве бабушка по утрам поила вас свежим молоком. Сейчас ваш организм не переваривает лактозу, но в попытке поймать то самое приятное состояние и на секунду вернуть детство, вы пьете по стакану в день. Эффект возвращения к бабушке в деревню на секунду, а дискомфорт в организме — на несколько часов.
Еда как доказательство. Вы пытаетесь быть для себя и других самой красивой, обедая сельдереем и выпивая каждое утро смузи. Или, наоборот, едите гамбургер, потому что «какая разница, что есть, если все вокруг и так знают, что я жирная». Сюда же входит категория силы воли. Например: «Я просидела 8 дней на голодании, а значит, у меня отличная сила воли». Такой человек постоянно что-то доказывает себе и другим, вот только удовольствия от этого не слишком много.
Еда как наказание. Кто-то ест булки, чтобы получить удовольствие, а кто-то – чтобы наказать себя или физически уложить в состояние бездействия. Человек может это когнитивно не осознавать. Например, когда он возвращается после сложного рабочего дня и не позволяет себе лечь спать, потому что еще слишком рано, организм начинает посылать ему сигналы о недостатке энергии. Что делает человек в таком случае? Бежит к холодильнику. То же самое, когда происходит болезненный разрыв: люди начинают запихивать в себя еду, чтобы каким-то образом отвлечься. Для организма это пытка.
Еда как сопротивление. Когда подросткам постоянно запрещают есть сладкое, а спортсменов заставляют сидеть на диетах, они начинают есть назло, даже если на самом деле их тело этого не хочет.
Еда как апатия. Человеку по барабану, что и когда он ест. Он лежит на диване, жует чипсы, просто чтобы что-то делать и как-то себя занять.
Еда как привычка. Лучший пример — это попкорн в кинотеатре. Кажется, что фильм без него не такой классный, как с ним. Часто с таким типом самонасилия сталкиваются те, кто рос в семьях с определенными пищевыми привычками, например с привычкой есть суп только с хлебом.
Еда как подражание кому-либо. Вы пошли заниматься йогой, ваш гуру – вегетарианец, и вам резко захотелось отказаться от мяса. Или вы всегда мечтали быть похожей на Наталью Водянову, поэтому придерживаетесь тех же диет, что и она. При таком типе самонасилия человек пытается через еду стать ближе к намеченному идеалу.
Еда как нужда и необходимость. Кто-то сказал, что правильно есть 5 раз в день или соблюдать вегетарианство. Когда человек функционирует через пространство необходимости, не задумываясь о желаниях своего тела, он теряет с ним любую связь и не может его полностью контролировать.
Как бороться с самонасилием
Если вы нашли в одном из пунктов свое отношение к еде, значит, вы занимаетесь самонасилием, и это не ваши истинные привычки и желания. В таком случае основная задача состоит в том, чтобы вернуться к себе и своему телу через простой инструмент — задавание вопросов. Попробуйте спросить: «О'кей, тело, а ты сейчас хочешь есть? А что ты хочешь съесть?»
Дело в том, что когда вы выбираете между яблоком и печеньем, скорее всего, по‑настоящему в этот момент вы есть не хотите. Это за вас решил мозг, чтобы чем-то себя отвлечь, занять или создать иллюзию деятельности. Но ваше тело и организм спокойно могут подождать еще лишние пару часов до обеда. Если вы начнете задавать телу вопросы, пытаясь чувствовать его желания, то очень скоро начнете их понимать. Это произойдет не с первого раза, но спустя несколько вопросов и несколько вариантов выбора вы осознаете, что для вас и вашего организма было самым лучшим и комфортным. Тогда вы начнете функционировать, исходя из осознанности своего тела, и избавитесь от самонасилия.