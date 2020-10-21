На что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля

Krasotka.ee совершенно не знает, на что стоит обратить внимание при покупке авто! Если вы также не разбираетесь в автомобилях, и планируете приоберсти машину, то важно прочитать данную статью. Ведь выбор на рынке «вторички» большой. Эксперты предупреждают, что в процессе покупки легко наткнуться на разные проблемы, в том числе и на технические неисправности у транспортного средства.
Считается, что лучше приобретать машину зимой. Весной и летом многие уезжают в отпуск, отправляясь на своем автомобиле, поэтому в этот период цена может быть завышена. Кроме того, стоит определиться с маркой и моделью: например, немецкие и японские пользуются хорошей репутацией, пишет Autofuct.ru. Если автомобиль покупается для города, стоит присмотреться к малолитражкам, а для загородных поездок – к внедорожникам.
Эксперты советуют не выбирать машину старше 10 лет и с пробегом больше 100 тыс. км. Следует проверить найденный автомобиль в автосервисе, напоминают специалисты. Они указывают, что необходимо обратить внимание на наличие вмятин, а также как закрываются двери, капот и багажник. Отмечается, что нужно посмотреть и сравнить зазоры между кузовными элементами, осмотреть днище. Оно должно быть без следов сварки – они говорят о том, что автомобиль могли восстановить после аварии, пишет еженедельный журнал «Профиль».
В салоне стоит прислушаться к посторонним скрипам и дребезжаниям, утверждают эксперты. Под капотом они рекомендуют проверить трубки – они не должны пропускать технические жидкости.
Наконец, нужно тщательно проверить документы на машину, например, когда она в последний раз проходила ТО. Если автомобиль продается по доверенности, стоит переоформить его на себя, поясняют специалисты, чтобы впоследствии не пришлось искать прежнего владельца.
Ранее «Профиль» писал, на что следует обратить внимание при покупке машины. Эксперты посоветовали присмотреться к выставочным образцам из автосалонов. При покупке подержанного автомобиля они призвали не охотиться за экземплярами с большим количеством дорогостоящих опций. Также специалисты рекомендовали проверить фары.