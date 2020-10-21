На что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля

Считается, что лучше приобретать машину зимой. Весной и летом многие уезжают в отпуск, отправляясь на своем автомобиле, поэтому в этот период цена может быть завышена. Кроме того, стоит определиться с маркой и моделью: например, немецкие и японские пользуются хорошей репутацией, пишет Autofuct.ru. Если автомобиль покупается для города, стоит присмотреться к малолитражкам, а для загородных поездок – к внедорожникам.

Эксперты советуют не выбирать машину старше 10 лет и с пробегом больше 100 тыс. км. Следует проверить найденный автомобиль в автосервисе, напоминают специалисты. Они указывают, что необходимо обратить внимание на наличие вмятин, а также как закрываются двери, капот и багажник. Отмечается, что нужно посмотреть и сравнить зазоры между кузовными элементами, осмотреть днище. Оно должно быть без следов сварки – они говорят о том, что автомобиль могли восстановить после аварии, пишет еженедельный журнал «Профиль».

В салоне стоит прислушаться к посторонним скрипам и дребезжаниям, утверждают эксперты. Под капотом они рекомендуют проверить трубки – они не должны пропускать технические жидкости.

Наконец, нужно тщательно проверить документы на машину, например, когда она в последний раз проходила ТО. Если автомобиль продается по доверенности, стоит переоформить его на себя, поясняют специалисты, чтобы впоследствии не пришлось искать прежнего владельца.