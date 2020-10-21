Пять деталей в макияже, которые свойственны одиноким женщинам

Возможно, ты никогда не думала о том, что макияж может намекнуть на одиночество. И, тем не менее, он действительно может. «Лиза» рассказывает, какие мелочи всегда выдают девушку в поиске.
Для начала скажем, что макияж одиноких женщин отличает яркость. Конечно, это не универсальная история, и ты вполне можешь просто любить ярко краситься. Но все же к заметным мейкам больше склонны те, кто, как в дикой природе, хочет привлечь к себе внимание противоположного пола.
Красные губы
Хотя королева красных губ и красной помады заодно Лена Крыгина с нами бы точно не согласилась, яркую помаду чаще всего выбирают девушки, которым нравится, чтобы на них смотрели. Ну, или которые хотят, чтобы на них смотрели — и это как раз наш вариант. Женщины в поиске настроены решительно, так что используют все возможности для того, чтобы обратить на себя внимание, включая ярко-красную помаду.
Накладные ресницы
Сразу поясним: именно накладные, а не наращённые. Если ты наращиваешь ресницы, тебе, весьма вероятно, просто лень краситься каждое утро, твоя подружка этим занимается, ты долго не могла найти достойную объемную тушь. А вот мучения с накладными ресницами редко бывают просто так. Девушка, которая решилась потратить на это свое драгоценное время, явно ждет принца (или собралась на Хэллоуин).
Безупречные черные стрелки — признак восточных девушек или девушек в поиске. Дело в том, что эта часть макияжа, как и красные губы, очень нравится мужчинам. При этом нарисовать ровные стрелки с первого раза может только настоящая ведьма (это мы, если что, в хорошем смысле и даже с восхищением), потому что у большинства девушек процесс, как правило, превращается в пляску с бубнами и ватными палочками. А заканчивается обычно мицелляркой и настроением «да чтобы еще раз».
Агрессивный контуринг
С тех пор, как Ким Кардашьян сделала контуринг одной из самых популярных мейкап-фишек, прошло уже много лет. И сегодня «рисовать» скулы там, где их не было и в помине, решаются только те, кому это ну очень нужно. Например, косплееры, которым, чтобы повторить выбранный образ, приходится буквально перекроить лицо с помощью макияжа. Или… все правильно, девушки, которые хотят сделать лицо настолько идеальным, насколько это вообще возможно, чтобы наконец найти себе пару.
Яркие брови
Знаешь, что вряд ли сделает девушка, которая ищет мужчину на вечер или на всю жизнь? Она вряд ли зачешет брови вверх, как делают при ламинировании, потому что такие брови мужчинам (преимущественно) не очень нравятся. А вот четко очерченные и достаточно яркие брови красивой формы всегда привлекают их внимание. Поэтому, собираясь на вечеринку в надежде встретить там того, с кем и в горе, и в радости, без бровей точно не обойтись.