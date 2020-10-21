Пять деталей в макияже, которые свойственны одиноким женщинам

Для начала скажем, что макияж одиноких женщин отличает яркость. Конечно, это не универсальная история, и ты вполне можешь просто любить ярко краситься. Но все же к заметным мейкам больше склонны те, кто, как в дикой природе, хочет привлечь к себе внимание противоположного пола.

Красные губы

Хотя королева красных губ и красной помады заодно Лена Крыгина с нами бы точно не согласилась, яркую помаду чаще всего выбирают девушки, которым нравится, чтобы на них смотрели. Ну, или которые хотят, чтобы на них смотрели — и это как раз наш вариант. Женщины в поиске настроены решительно, так что используют все возможности для того, чтобы обратить на себя внимание, включая ярко-красную помаду.

Накладные ресницы

Сразу поясним: именно накладные, а не наращённые. Если ты наращиваешь ресницы, тебе, весьма вероятно, просто лень краситься каждое утро, твоя подружка этим занимается, ты долго не могла найти достойную объемную тушь. А вот мучения с накладными ресницами редко бывают просто так. Девушка, которая решилась потратить на это свое драгоценное время, явно ждет принца (или собралась на Хэллоуин).

Черные стрелки

Безупречные черные стрелки — признак восточных девушек или девушек в поиске. Дело в том, что эта часть макияжа, как и красные губы, очень нравится мужчинам. При этом нарисовать ровные стрелки с первого раза может только настоящая ведьма (это мы, если что, в хорошем смысле и даже с восхищением), потому что у большинства девушек процесс, как правило, превращается в пляску с бубнами и ватными палочками. А заканчивается обычно мицелляркой и настроением «да чтобы еще раз».

Агрессивный контуринг

С тех пор, как Ким Кардашьян сделала контуринг одной из самых популярных мейкап-фишек, прошло уже много лет. И сегодня «рисовать» скулы там, где их не было и в помине, решаются только те, кому это ну очень нужно. Например, косплееры, которым, чтобы повторить выбранный образ, приходится буквально перекроить лицо с помощью макияжа. Или… все правильно, девушки, которые хотят сделать лицо настолько идеальным, насколько это вообще возможно, чтобы наконец найти себе пару.

Яркие брови