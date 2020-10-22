Почему не получаются сырники? Вы все делаете эти ошибки!

Проблема с разваливающимися сырниками

Наверное, самой большой проблемой, которая только возникает при готовке сырников, является то, что они начинают разваливаться прямо при жарке. Это может случиться по самым разным причинам:

сухой творог - в таком случае нужно контролировать количество добавленных яиц, так как именно они выступают в роли связующего вещества;

мало муки - исправить эту оплошность довольно просто. Добавьте еще немного муки в тесто сразу же, как вы заметили проблему;

много сахара - если сырники при жарке начали расплываться по сковороде, то скорее всего вы добавили слишком много сахара, который при воздействии высокой температуры начал плавиться;

маленькая температура - перед тем как начать готовить сырники, вам нужно раскалить масло до высокой температуры, в противном случае ваш завтрак просто расплывется по сковороде;

малое количество панировки - тонкий слой панировки просто не может удержать все остальные ингредиенты.

Невкусные сырники

К сожалению, даже если вам удалось приготовить красивые на вид сырники, это еще не является гарантом вкуса. В этом блюде очень важно качество ингредиентов: если какой-тоиз продуктов начал портиться или изначально был не особо вкусным, то это скажется на конечном результате, причем фатально.

Также не стоит использовать соду для того, чтобы придать сырникам пышную текстуру - лучше возьмите разрыхлитель.

Самые вкусные сырники готовятся на жиру. Однако такая традиция практически канула в небытие, поскольку большинство хозяек для жарки используют обычное подсолнечное масло.