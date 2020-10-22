Пять способов отказать мужчине так, чтобы он захотел тебя сильнее

Сегодня в вопросах секса не существует никаких ограничений. Первое свидание может закончиться сексом, а может и не закончиться. Решение об этом принимается строго индивидуально. Потому что сегодня никто не посчитает женщину «гулящей», если она согласилась заняться любовью на первом свидании. Тем не менее, психологи не советуют спешить с этим, так как грамотный отказ повышает шансы на длительное продолжение отношений.

Что бы ни происходило в мире, как бы ни менялись гендерные роли, каких бы высот ни добивались женщины в плане карьеры и образования, мужчины по своей природе остаются охотниками. Им нужен азарт, им необходимо добиваться женщины. Им интересна та, которая не соглашается сразу на все, а умеет заинтересовать собой, понравиться. То приближает к себе, то отделяет — другими словами, помогает реализовать своему избраннику охотничий инстинкт.

Мужчина в ожидании того, о чем он мечтает и чего еще не получил, начинает фантазировать и находится в предвкушении, а значит, ему хочется секса с предметом своей страсти гораздо больше, чем в случае, если бы он получил его практически сразу. Даже статистика говорит о том, что больший шанс на серьезные отношения с мужчиной имеют те женщины, которые умеют вовремя сказать «нет» на первом свидании и создать интригу.

Однако в реалиях современного мира далеко не все женщины сегодня следуют этому правилу. И это их безусловное право. Вопросы секса являются строго индивидуальными, и тут не место каким-то рассуждениям, что можно и что нельзя, когда и что допустимо. Поэтому исходить всегда нужно только из собственных взглядов на жизнь, и если ты считаешь, что пока не готова к интиму, то принуждать себя к нему в самом начале знакомства вообще не стоит. А стоит отказать так, чтобы мужчина все равно хотел тебя не меньше.

Будь честна

Всегда можно честно сказать мужчине, что он тебе очень нравится, и ты хотела бы с ним заняться сексом, но пока не готова — хочешь узнать его получше, стать немного ближе. Говорить это нужно искренне, и, если мужчина к тебе относится также искренне, и ты ему действительно нравишься, он найдет в себе силы пойти тебе навстречу и подождать.

Предложи подождать идеальных условий

Можно предложить мужчине не торопить события и создать подходящие условия для вашего первого секса. Например, отправиться в какое-то совместное романтическое путешествие, где все и случится. К тому же, это неплохой вариант узнать, насколько серьезно относится к тебе избранник и дорожит он ли тобой.

Предложи интересную альтернативу

Предложить кавалеру вместо интима «секс по телефону», сославшись на то, что сейчас у тебе какие-то дела и нет возможности с ним встретиться в живую. На подобном общении можно продержаться достаточно долго, посылая избраннику свои фото в неглиже и обсуждая интимные вопросы в переписке, по видеосвязи и т.д. Большинству мужчин такой вариант развития обязательно понравится, ведь «секс по телефону» часто применяется в качестве альтернативы реальному сексу в парах, которые вынуждены по каким-либо причинам находиться друг от друга на расстоянии.

Притворись, что не понимаешь его намеки

Прикинься шлангом и сделай вид, что намеков мужчины и его активного желания заняться с тобой сексом ты совсем не понимаешь. Этот способ, конечно, может сработать пару раз, но потом все равно придется брать на себя ответственность и что-то объяснить или предложить взамен, если, конечно, не хочешь, чтобы мужчина исчез из твоей жизни без объяснений.

Найди серьезные причины

Иногда можно сослаться на какие-то объективные причины, например, физиологические, почему сегодня ты заниматься сексом не можешь. Но поосторожнее с головной болью — эта причина у многих мужчин уже набила оскомину. Придумай что-нибудь более значительное, советует «Лиза».