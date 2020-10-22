Косметолог назвала способ избежать прыщей из-за защитной маски

По словам врача, с такой проблемой в большей степени сталкиваются пациенты, у которых от природы есть предрасположенность к высыпаниям, то есть люди с жирной, чувствительной кожей или с нарушенным водно-ликвидным барьером.

«Мы последние месяцы очень часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят все больше пациентов с высыпаниями, связанными с длительным ношением масок. Появился даже специальным шуточный термин для этих высыпаний — "маскные"», — поделилась специалист, пишет Lenta.ru.

Баскакова утверждает, что предотвращению высыпаний может способствовать своевременная смена маски и правильный уход за кожей лица. Так, в идеале маску необходимо менять каждые два часа, а умываться — утром и вечером после ее снятия. Кроме того, косметолог отметила, что риск появления прыщей возрастает при нанесении обильного макияжа. Также она порекомендовала не прикасаться к лицу грязными руками.

В заключение врач посоветовала обращать внимание на материал, из которого изготовлен аксессуар: в хлопковых и шелковых масках шансы получить высыпания снижаются.