Как приготовить домашние эклеры со сливочно-ванильным кремом

Эклеры – один из любимейших десертов. Первыми их стали готовить французы еще в 18 веке и достигли в этом деле совершенства.

Предлагаем побаловать себя и своих близких домашними эклерами со сливочно-заварным кремом. По времени это займет 45-60 минут, в конце получите около 15 пирожных.

Украшать эклеры предлагаем по своему вкусу – от шоколадной глазури до ягодного сиропа.

Домашние эклеры со сливочно-ванильным кремом

Понадобится:

140 г муки

щепотка сахара

125 мл молока

100 г сливочного масла

4 яйца

Для заварного крема

300 мл молока

50 г сахарной пудры

2 желтка

1 ч.л ванильного экстракта

по 4 ч.л. муки и кукурузного крахмала

300 мл сливок

Приготовление

Нагреть молоко в кастрюле почти до кипения. Тем временем смешать в миске сахар, яичные желтки и ваниль, затем добавить муку, перемешать до однородной массы.

Постепенно влить в смесь горячее молоко и помешивать до загустения. Не допускайте образования комочков.

Готовый крем нужно охладить.

Выпекаем эклеры

Просеять муку с сахаром и щепоткой соли. Осторожно нагреть молоко, растопить в нем сливочное масло.

Как только масло полностью растает, выключить огонь, всыпать просеянную муку. Энергично взбить тесто, оно должно быть однородным.

Тесто нужно охладить в течение нескольких минут, затем постепенно добавить яйца, хорошо перемешивая между каждым добавлением до загустения.

Выложить тесто в кондитерский мешок с круглой широкой насадкой, сформируйте эклеры на пергаментной бумаги, предварительно смазав ее сливочным маслом.

Выпекать в течение 25 минут, снижая температуру с 200 С до 180 C.

Формируем эклеры

Через 25 минут с помощью небольшого ножа разрезать булочки пополам и вернуть в духовку, положив их вверх дном. Дайте им просохнуть в течение 5 минут до хрустящей корочки и золотистого цвета. Достать, дать остыть.

Пока основа для эклеров остывает, взбить сливки до густоты и добавить в крем. Выложить начинку в кондитерский мешок и заполнить булочки.