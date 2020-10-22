Актрисы Старшенбаум и Хилькевич поделились опытом пластики груди

Актрисы Анна Старшенбаум и Анна Хилькевич рассказали, с какими проблемами им пришлось столкнуться из-за решения увеличить грудь с помощью маммопластики.

31-летняя Старшенбаум сделала повторную операцию всего несколько недель назад и ее опыт был не вполне положительным. Спустя девять лет после родов и в связи с резким похудением формы стали не такими, как прежде, и Анна решилась на хирургическое вмешательство, пишет KP.RU. Но ей не повезло с врачом: он вместо подтяжки предложил импланты, а прямо во время операции заменил выбранный размер на больший. Целый год после установки актриса терпела боли в спине и бессонницу.

Instagram @starshenbaum_anna

«У меня, помимо проблемы с размером, началась сильная иммунная реакция. Постоянные проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, плохое самочувствие, постоянная слабость и ощущение вечной интоксикации, боли в груди и спине, бессонница, туман в голове. Дикое ослабление иммунитета. Я на протяжении целого года не была в спортзале — у меня просто не было на это сил», — пожаловалась она.

В итоге Анна сделала вывод, что импланты — не для нее. Спустя год она избавилась от них с помощью более профессионального хирурга и теперь довольна аккуратной формой груди.

Instagram @annakhilkevich

34-летняя Анна Хилькевич — мама двух девочек. Она решилась на увеличение бюста еще до беременности, так как ее уверили, что с имплантами возможно естественное вскармливание. Единственным минусом жизни с имплантами она назвала неудобство от продолжительного лежания на животе, например, на массажном столе.

«Все прошло прекрасно и чудесно, уже больше восьми лет я ни капли не жалею», — говорит актриса.