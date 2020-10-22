Васильев назвал новый тренд осени, который звезды проверили на красных дорожках

Ведущий программы Александр Васильев заметил, что женщины не просто так обратили на этот оттенок свое внимание, он действительно весьма привлекательный. «Белый цвет – один из трендовых цветов этой осени. Очень часто в начале каждого века белый цвет входит в активную моду. Очень многие вечерние платья и на кинофестивалях, и на ковровых дорожках сейчас белые. И многие дамы сейчас обращают внимание на этот цвет – непрактичный в городе, однако очень эффектный», - сказал историк моды.