10 этапов, которые проходит каждая пара от начала и до конца отношений

Доктор Кэрол Морган, практикующий психолог, специалист по семейным отношениям и автор книг, консультирует более 10 лет. Она знает, что практически каждая пара проходит через определенные стадии. Об этом пишет Lady Mail.
Понимание внутренних процессов помогает строить планы и заранее определять шансы на успех и продуктивное продолжение романа.
В большинстве случаев влюбленные не понимают, что с ними происходит. Если бы люди знали, что проходят через определенные этапы, и что этот процесс совершенно нормален, им было бы намного легче. Многие сложности в отношениях виделись бы гораздо проще.
Одним из первых о стадиях отношений заговорил доктор Марк Кнапп из Университета Остина. Он выделяет две фазы отношений: фаза сближения и фаза отдаления. Каждая включает в себя пять стадий. Начнем с фазы сближения.
Стадия инициативы
На этом этапе один из вас или вы оба проявляете инициативу — говорите комплименты, задаете вопросы, интересуетесь жизнью понравившегося человека. Фокус внимания принадлежит внешним факторам: как выглядит человек, как он себя ведет в обществе и в твоем присутствии.
Стадия экспериментов
Если стадия инициативы пройдена успешно, наступает стадия экспериментов. Многие пары перескакивают через этот этап. Слишком многое они находят в потенциальном партнере неинтересным. Если же тебя привлекает человек, тебя привлекает и его мир. В него ты готова окунуться в качестве эксперимента. Вот так, опытным путем, постепенно познаешь, как и чем живет человек, который понравился.
Стадия усиления эмоций
Тот самый момент «бабочек в животе»: вы нравитесь друг другу, вам нравятся ваши интересы, образ жизни, эмоции становятся сильнее и ярче. Вы хотите проводить вместе все больше и больше времени и понимаете, что в сердцах рождается нечто особенное.
Стадия интеграции (слияния)
Если паре удалось пройти первые три ступени, наступает стадия слияния. Вы — официальная пара. Постепенно начинается объединение ваших жизней.
У вас как у пары появляются общие дела и привычки. Например, по пятницам вы вместе встречаетесь с друзьями, а по субботам ездите навещать родителей. Близкие и друзья говорят о вас как о едином целом. На замену бледным «я» и «он» на сцену выходит яркое и мощное «мы».
Стадия укрепления связи
На этом этапе вы уже хорошо понимаете, что хотите быть вместе — по крайней мере в ближайшем будущем. Теперь начинается укрепление связи. Вы заговариваете о свадьбе или решаете жить вместе, чтобы проверить отношения бытом. Так или иначе, но в глазах общества ваша связь становится еще крепче, и из влюбленных вы постепенно превращаетесь в семью.
«И жили они долго и счастливо, пока смерть не разлучила их» — к сожалению, этот сценарий для некоторых пар не становится актуальным. Не важно, находятся они в браке или просто живут вместе на одной территории: в какой-то момент для них начинается фаза отдаления. Она точно так же включает в себя пять этапов.
Стадия разграничения
Даже самые страстные отношения могут разбиться о быт, столкнуться с другими трудностями и не пережить их. В этот момент начинается отдаление: вы внезапно понимаете, что вы оба — совершенно разные и совсем не похожие друг на друга люди. У вас разные интересы, и они могут становиться причиной конфликтов.
Стадия ограничения доверия
На этом этапе продолжается отдаление. Вы начинаете отстраивать границы и создаете вокруг своей жизни высокие заборы. Все меньше разговариваете, не делитесь подробностями дня и секретами и проявляете минимум инициативы в отношении друг друга.
Теперь вы смотрите друг на друга не как на единое целое. Вам обоим важна независимость друг от друга. Могут начаться ссоры с обвинениями и упреками.
Стадия стагнации (застоя)
Все, позитивное развитие ваших отношений застопорилось окончательно. Вы застряли в болоте. Мысли о неизбежности расставания практически не покидают вас. Кажется, что это лишь дело времени. Одновременно появляется и апатия.
Уже не важно, чем занята вчерашняя большая любовь, вторая половинка. Каждый думает о своем будущем, и в нем, к сожалению, нет того, кто еще вчера казался единственным и неповторимым.
Стадия избегания
На этом этапе начинается отдаление в любом виде — эмоциональном, психологическом, физическом, или все вместе. В этот момент кто-то из вас может принять решение съехать или подать на развод.
Если же вы продолжаете жить вместе, отдаление и сепарация идет полным ходом. Вам больше не хочется взаимодействовать друг с другом никаким образом. Вы живете, как соседи, и стараетесь по максимуму избегать встреч и разговоров.
Стадия финала
Это формальное окончание отношений. Если пара в браке, начинается или заканчивается бракоразводный процесс. Если вы просто живете вместе, один из вас съезжает и начинает жить отдельно. Эмоционально и физически связь окончена, вас больше ничто не держит вместе.
Если ваша пара находится во второй фазе, не отчаивайся и не опускай руки. Проактивный подход может помочь даже в самых запущенных случаях. Это не произойдет по щелчку пальцев — вам обоим придется постараться. Но шанс на возрождение отношений есть всегда.