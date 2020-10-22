10 этапов, которые проходит каждая пара от начала и до конца отношений

Понимание внутренних процессов помогает строить планы и заранее определять шансы на успех и продуктивное продолжение романа.

В большинстве случаев влюбленные не понимают, что с ними происходит. Если бы люди знали, что проходят через определенные этапы, и что этот процесс совершенно нормален, им было бы намного легче. Многие сложности в отношениях виделись бы гораздо проще.

Одним из первых о стадиях отношений заговорил доктор Марк Кнапп из Университета Остина. Он выделяет две фазы отношений: фаза сближения и фаза отдаления. Каждая включает в себя пять стадий. Начнем с фазы сближения.

Стадия инициативы

На этом этапе один из вас или вы оба проявляете инициативу — говорите комплименты, задаете вопросы, интересуетесь жизнью понравившегося человека. Фокус внимания принадлежит внешним факторам: как выглядит человек, как он себя ведет в обществе и в твоем присутствии.

Стадия экспериментов

Если стадия инициативы пройдена успешно, наступает стадия экспериментов. Многие пары перескакивают через этот этап. Слишком многое они находят в потенциальном партнере неинтересным. Если же тебя привлекает человек, тебя привлекает и его мир. В него ты готова окунуться в качестве эксперимента. Вот так, опытным путем, постепенно познаешь, как и чем живет человек, который понравился.

Стадия усиления эмоций

Тот самый момент «бабочек в животе»: вы нравитесь друг другу, вам нравятся ваши интересы, образ жизни, эмоции становятся сильнее и ярче. Вы хотите проводить вместе все больше и больше времени и понимаете, что в сердцах рождается нечто особенное.

Стадия интеграции (слияния)

Если паре удалось пройти первые три ступени, наступает стадия слияния. Вы — официальная пара. Постепенно начинается объединение ваших жизней.

У вас как у пары появляются общие дела и привычки. Например, по пятницам вы вместе встречаетесь с друзьями, а по субботам ездите навещать родителей. Близкие и друзья говорят о вас как о едином целом. На замену бледным «я» и «он» на сцену выходит яркое и мощное «мы».

Стадия укрепления связи

На этом этапе вы уже хорошо понимаете, что хотите быть вместе — по крайней мере в ближайшем будущем. Теперь начинается укрепление связи. Вы заговариваете о свадьбе или решаете жить вместе, чтобы проверить отношения бытом. Так или иначе, но в глазах общества ваша связь становится еще крепче, и из влюбленных вы постепенно превращаетесь в семью.

«И жили они долго и счастливо, пока смерть не разлучила их» — к сожалению, этот сценарий для некоторых пар не становится актуальным. Не важно, находятся они в браке или просто живут вместе на одной территории: в какой-то момент для них начинается фаза отдаления. Она точно так же включает в себя пять этапов.

Стадия разграничения