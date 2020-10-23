15 неочевидных способов, которые помогут быстро похудеть

1. Снизь тягу к сладкому

Начнем с хороших новостей: чтобы заметно снизить тягу к сладкому и прочим «любимым» продуктам, достаточно выдержать три дня низкоуглеводного режима питания.

2. Сделай паузу

Попробуй соблюдать 12-часовую паузу между ужином и завтраком — так ты подтянешь уровень гормона роста, который играет не последнюю роль в битве за стройность тела.

3. Не бойся жиров

Как бы странно это ни звучало, но, чтобы активнее худеть, нужно есть жирную пищу, так как именно жиры дают чувство сытости и играют крайне важную роль в формировании нашего гормонального фона, а также ускоряют метаболизм. Не проходи мимо жирных сыров, творога, молока и стейков.

4. Ищи альтернативы

Пришла в ресторан и жутко хочется десерт? Закажи себе колу zero. После одного стакана тебе точно не захочется сладкого.

5. Не смешивай

Разделяй белок и сахаросодержащие углеводы — их совместное употребление поднимает инсулин гораздо выше в сравнении с их приёмом в пищу по отдельности. Иными словами: если творог, то без джема, если куриная грудка, то без соуса.

6. Пробуй новые гарниры

Идеальный гарнир в зимнее время — квашеная капуста: ноль углеводов и хороший источник клетчатки. Важное примечание: капуста не должна быть белоснежной, это явный признак присутствия уксуса, которого там быть не должно. Идеальный вариант — заготовить капусту самой.

7. Почувствуй плюсы низкоуглеводного режима

Если ты уже один раз худела на низкоуглеводной диете, в следующем раунде «низкоуглеводки» организм перестроится гораздо быстрее — и ты увидишь эффект раньше, чем предполагаешь.

8. Будь бдительной

Внимательно читай состав на этикетках! «Без сахара» — это, конечно же, хорошо, но вовсе не означает «без углеводов».

9. Не отказывайся от фасфуда

У тебя нет вариантов и приходится перекусывать фастфудом? Выбирай бургер потолще и… откажись от верхней булки. И от нижней тоже!

10. Пей чай правильно

Если ты пьёшь чай с плиткой шоколада (ну, предположим, у тебя совсем ленивая диета) — низкоуглеводного или обычного, ориентируйся на чашку, а не на плитку, как это чаще всего происходит. Чай закончился — отложи шоколад. Доешь завтра, и то, если чашка не опустеет раньше.

11. Замени снеки

Еще один совет тем, кто не в силах отказать себе в любимой «запрещенке». Для тех, кто жить не может без снеков вроде картофельных чипсов, есть лайфхак: замени их на соленый арахис. В нем на 10 граммов меньше углеводов, а вкусовой и психологический эффект абсолютно такой же.

12. Не наедайся перед тренировкой

Ты молодец, если не только следишь за режимом питания, но и посещаешь тренажерный зал. Чтобы ускорить процесс похудения, ешь после тренировки, а не до нее. Такой подход создаст дефицит легкодоступной энергии, что увеличит расход собственных жиров и повысит выработку кетонов.

13. Пробуй новое

Если тебе надоели орехи, попробуй купить свежий нарезанный кокос. Очень вкусно, еще и сладко, а на 100 граммов такого кокоса приходится всего 6 граммов углеводов.

14. Умей сбить чувство голода

Прием для шопоголиков и не только. Перед тем как пойти по магазинам, выпей чашку кофе со сливками (не с молоком) и без сахара. Это вкусно, ты не получишь лишних углеводов и сохранишь немного денег, удержавшись от покупки снэков и прочей ерунды.

15. Выбирай полезное масло