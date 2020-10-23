Скраб, махровое полотенце и еще восемь ошибок в уходе, которые «убьют» твою кожу

Многие ухаживают за своей кожей интуитивно, но, увы, это не всегда правильно. Уверены, что хотя бы одну ошибку из нашего списка ты допускаешь как раз потому, что интуитивно считаешь, что делаешь всё правильно. Давай спасать твою кожу вместе, предлагает Cosmo!
Ты не смываешь мицеллярную воду
На самом деле это нужно делать, даже если на упаковке написано иное. Мицеллярная вода по сути мыльная вода, потому что мицеллы — сферы, образованные молекулами ПАВов (поверхностно-активные вещества) в воде. Когда ты убираешь макияж этим средством и не умываешься после, мыло и растворившийся макияж остаются на коже, что в дальнейшем может вызвать раздражение.
Наш любимый способ снятия макияжа и санскрина — при помощи бальзама. Он не раздражает кожу и снимает даже самый стойкий мейкап. Однако важно помнить, что после него нужно обязательно умыться второй раз, чтобы очистить кожу. Для этого подойдут гели, пенки, кремы для умывания.
Умывалка со спиртом
Мы удивлены, что производители добавляют сушащий спирт в такое огромное количество средств для умывания, причем они попадают на первое места в составе. Мы знаем, что он также является консервантом, но зачем его добавлять в такой большой концентрации? Это бюджетный компонент, у него есть аналоги без таких «последствий».
Особенно это не рекомендуется людям с чувствительной кожей, потому что лишнее трение еще больше раздражает кожу. Вместо это приучи себя промакивать(!) лицо одноразовым бумажным полотенцем или тем же полотенцем, но мягким и нежным.
Использование скраба в рутине
Скраб — довольно устаревший формат средства, особенно тот, где имеются крупные, жесткие скрабирующие частицы. Ты не только отшелушиваешь кожу, но и травмируешь, оставляя маленькие, невидимые тебе шрамики на коже (но косметолог всё увидит!). Вместо скраба используй ферментированные пилинги или пилинги-скатки — они мягко отшелушивают, не сушат и не травмируют.
В какой-то момент кислоты стали настолько популярными, что, кажется, не найдется девушки, у которой нет в рутине хоть одного средства с кислотами в составе. А некоторые даже умудряются использовать их каждый день, не обращая внимания на жжение, красоту и зуд, а это последствия слишком сильного отшелушивания. Мы советуем проконсультироваться с косметологом и только после добавлять в рутину кислоты. Если у тебя чувствительная кожа, то лучше вообще их не использовать и дождаться момента, когда твой кожный барьер придет в норму.
Раньше мы об этом не задумывались, пока не столкнулись с проблемой чувствительности кожи. Из-за постоянного тестирования новых средств разных марок кожа взбунтовалась и начала выдавать реакцию на любой уход. Как потом оказалось, постоянная смена ухода — стресс для кожи. Она любит постоянство, как и все мы :) И если ты хочешь ввести новые средства, начни с одного и посмотри на реакцию кожи 2 недели, а потом постепенно добавляй новые продукты, также контролируя реакцию эпидермиса.
Использование только сыворотки, без крема
Некоторые не любят наносить много уходовых средств, поэтому между сывороткой и кремом они выбирают первое. К сожалению, не все сыворотки обладают свойством «запирать» влагу в коже, поэтому после них обязательно стоит наносить крем. Если тебя смущает густая текстура продукта, замени его на гель или легкое молочко.
Ты используешь сыворотку с гиалуронкой в период отопления
Гиалуроновая кислота сама по себе не увлажняет кожу, она лишь притягивает влагу извне. И если в помещении, где ты сидишь, очень сухой воздух, гиалуроновая кислота начинает обезвоживать твою кожу. Многие специалисты советуют отказаться от этого ингредиента в период отопления, потому что мало у кого есть увлажнитель воздуха дома или в офисе.
Отсутствие ночного крема
Ночные кремы, как правило, более питательные и плотные, что хорошо, потому что ночью наша кожа теряет много влаги во время трансэпидермальной потери влаги (TEWL). Происходит естественный и непрерывный процесс, однако это не значит, что нашей коже не нужна помощь в сохранении и притягивании влаги в эпидермис. Добавь в свою рутину ночной крем, чтобы утром твоя кожа была упругая, напитанная и сияющая.