Скраб, махровое полотенце и еще восемь ошибок в уходе, которые «убьют» твою кожу

Некоторые не любят наносить много уходовых средств, поэтому между сывороткой и кремом они выбирают первое. К сожалению, не все сыворотки обладают свойством «запирать» влагу в коже, поэтому после них обязательно стоит наносить крем. Если тебя смущает густая текстура продукта, замени его на гель или легкое молочко.

Ты используешь сыворотку с гиалуронкой в период отопления