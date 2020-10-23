Грубые ошибки, которые совершают девушки с цветом одежды. Перестань это делать!

Избегаешь ярких цветов

Твой гардероб состоит в основном из черных и белых красок, а добавить чего-то новенького ты боишься? Что ж, рано или поздно такая скудность палитры тебе надоест и, что бы ты не надела, все будет казаться каким-то скучным и невзрачным. Полюби яркие цвета! Если не решаешься сразу облачиться в красный или неон с головы до ног, то начни с малого, а именно — с ярких аксессуаров. Сумочка необычного оттенка поможет разбавить твой черно-белый образ, и ты можешь не волноваться по поводу выбора оттенка — подойдет любой!

В твоем наряде нет логики

Даже в самых сложносочиненных образах есть своя логика — все цвета так или иначе перекликаются между собой, дополняя друг друга. Наличие любого цвета в наряде должно быть оправданным — чтобы сочетание получилось гармоничным, заранее продумывай его, а не собирайся за 5 минут перед зеркалом, достав из шкафа первые несколько рандомных вещей. Попробуй разложить все элементы образа рядом, например, на кровати, и проверь, нет ли оттенка, который явно выбивается из получившейся композиции. Если он выглядит в образе лишним пятном, убери его или замени на что-то более подходящее. Стильный яркий выход требует подготовки — даже опытные модницы предпочитают продумывать все заранее, чтобы быть уверенными в своем выборе одежды на день.

Неверно расставлены акценты

Очень важно в каком порядке и процентном соотношении разные цвета расположены в образе. Так, крупные контрастные вставки способны как подчеркнуть твои сильные стороны, так и сделать недостатки фигуры еще более заметными. Для примера давай разберем образ на фото выше: широкий синий блок в верхней части наряда зрительно увеличивает плечи девушки, тем самым делая ее фигуру мужеподобной. В то же время яркие красные носки режут ноги по горизонтали, из-за чего они кажутся короче. Подобного эффекта можно было бы избежать, если бы, цвета в образе располагались иначе.

Все подбираешь в тон

Сумка в тон обуви, пиджак и брюки одного оттенка — конечно, сочетать подобным образом вещи не запрещено. Однако и следовать все время одному и тому же шаблону, хоть и проверенному, не стоит. Так ты значительно ограничиваешь свои возможности и словно все время выглядишь одинаково. Не бойся внести разнообразия и примерить чуть более контрастные образы.

Не учитываешь фактуру ткани

Важно, чтобы твоя одежда сочеталась не только по цвету, но и по фактуре. Зачастую контрастные комбинации оказываются провальными только потому, что девушки не учитывают тип ткани. Если ты сочетаешь несовместимые материалы, да еще и подчеркиваешь разницу с помощью цвета, общий рисунок будет лишен гармонии и с большой вероятностью окажется чересчур вычурным.

Избегаешь контрастов