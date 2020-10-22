Пять вещей, которые иностранка обычно не позволяет мужчине, но разрешает русская женщина

Отношения иностранок с мужчинами - это отдельная тема, поскольку они не позволяют мужчинам ряд вещей, которые для наших женщин норма. Давайте разберёмся.

1. Полностью обеспечивать её. Если мужчина захотел быть спонсором иностранной женщины, то она воспротивится этому. Иностранки - независимые женщины, и они в большинстве своём не приветствуют отношения, в которых мужчина взял их целиком и полностью на своё обеспечение.

Мужчина для иностранок - не добрый волшебник, который решает все финансовые вопросы и дарит подарки, а равный в отношениях партнёр. Предложение полностью обеспечивать её не вызовет ничего, кроме недоумения и обиды. В этом иностранка увидит попытку подмять её под себя и сделать зависимой от мужчины.

2. Пожениться, когда оба не стоят на ногах. Русские девушки к замужеству относятся несколько...легкомысленно. Цель - выйти замуж - нередко преследует многие уже в 18 лет. Для нас в порядке вещей пожениться, когда муж и жена не встали крепко на ноги, да ещё и взять на свадьбу кредит в кругленькую сумму.

Для иностранок замужество - важный шаг, к которому относятся обдумано и рационально. Они не спешат поскорее найти мужа, не приветствуют поспешные браки и создают семью только тогда, когда действительно к этому готовы. Спонтанное предложение о замужестве иностранка воспримет не как факт любви, а как легкомыслие, после которого она десять раз подумает, стоит ли вообще связывать жизнь с таким человеком.

3. Требование лучше выглядеть и хорошо одеваться. Бо́льшая часть иностранок выглядит слишком серо на фоне русских женщин. Высокие каблуки, яркие макияж, эффектные платья - всё это иностранки используют только в случае необходимости, например, на какое-то важное мероприятие. В повседневной жизни они обходятся кроссовками и джинсами, а про макияж даже не вспоминают.

Иностранки рьяно оберегают своё удобство и комфорт. Если мужчина попросит измениться и надеть что-нибудь красивое, то его слова воспримут как оскорбление. Наши женщины к таким словам относятся более лояльнее и стараются прислушиваться к любимым.

4. Слишком напористые попытки познакомиться. Наши женщины обожают красавчиков, которые берут наглостью и напором. Настойчивость - вот главный секрет успеха многих дамских угодников.

А вот у иностранок иные взгляды. Даже заинтересованный взгляд и улыбку они могут воспринять как наглость и невоспитанность, что уж говорить про активные попытки познакомиться, услышав при этом несколько раз «нет, я не знакомлюсь». С такими женщинами мужчинам приходится быть более обходительными и осторожными, поэтому знакомство протекает более предсказуемо и спокойно.

5. Предложение заниматься домом и не работать. В русских семьях совершенно нормально, если женщина решила взять роль домохозяйки и заботиться о семье, пока мужчина зарабатывает деньги. Для иностранок работа, карьера и саморазвитие - важная часть жизни.