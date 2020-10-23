Как узнать, каких именно витаминов вам не хватает?

Umbrella.green предлагает простые тесты, с помощью которого можно легко выяснить, каких именно витаминов вам не хватает.
- Если вас часто беспокоит неприятный запах изо рта, это может свидетельствовать о недостатке витамина B3.
- Даже при слабых ушибах у вас появляются и долго не проходят синяки? Скорее всего, вы получаете мало витамина C.
- Одна из возможных причин хронических запоров — дефицит витаминов группы B.
- В том, что вы страдаете от головокружения и шума в ушах, может быть повинен недостаток витаминов B3 и E, а также марганца и калия.
- Краснота глаз, неспособность быстро адаптироваться в темноте, ячмени иногда связаны с нехваткой витаминов A и B2.
- Перхоть появляется в том случае, если в дефиците витамины B12, B6, F и селен.
- Тусклые и ломкие волосы — признак недостатка витаминов В, F и йода.
- Выпадение волос иногда связано с нехваткой витаминов B9, C, H, инозита.
- Причиной бессонницы может быть дефицит витаминов группы B, калия и кальция.
- Частые кровотечения из носа бывают вызваны недостатком витаминов C, K и В3.
- Угревая сыпь и красные пятна на шее — признаки дефицита витаминов А и B.
Вытяните руки ладонями вверх и сгибайте два последних сустава четырех пальцев одновременно на обеих руках до тех пор, пока кончики пальцев не коснутся ладони (сустав между пальцами и ладонью не сгибайте). Не можете выполнить это упражнение? Вероятен дефицит витамина B6.