Пт, 23.10.2020

Как узнать, каких именно витаминов вам не хватает?

Витамины. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Umbrella.green  предлагает простые тесты, с помощью которого можно легко выяснить, каких именно витаминов вам не хватает.

  • Если вас часто беспокоит неприятный запах изо рта, это может свидетельствовать о недостатке витамина B3.
  • Даже при слабых ушибах у вас появляются и долго не проходят синяки? Скорее всего, вы получаете мало витамина C.
  • Одна из возможных причин хронических запоров — дефицит витаминов группы B.
  • В том, что вы страдаете от головокружения и шума в ушах, может быть повинен недостаток витаминов B3 и E, а также марганца и калия.
  • Краснота глаз, неспособность быстро адаптироваться в темноте, ячмени иногда связаны с нехваткой витаминов A и B2.
  • Перхоть появляется в том случае, если в дефиците витамины B12, B6, F и селен.
  • Тусклые и ломкие волосы — признак недостатка витаминов В, F и йода.
  • Выпадение волос иногда связано с нехваткой витаминов B9, C, H, инозита.
  • Причиной бессонницы может быть дефицит витаминов группы B, калия и кальция.
  • Частые кровотечения из носа бывают вызваны недостатком витаминов C, K и В3.
  • Угревая сыпь и красные пятна на шее — признаки дефицита витаминов А и B.

  • Вытяните руки ладонями вверх и сгибайте два последних сустава четырех пальцев одновременно на обеих руках до тех пор, пока кончики пальцев не коснутся ладони (сустав между пальцами и ладонью не сгибайте). Не можете выполнить это упражнение? Вероятен дефицит витамина B6.

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