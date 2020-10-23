Как белое постельное белье влияет на сон

Тратите слишком много времени на то, чтобы уснуть, и постоянно ворочаетесь в кровати? Причин для бессонницы — легион (от рабочего стресса до, как известно из сказок, горошины под матрасом), а вот реальных помощников можно сосчитать по пальцам. Результаты исследования, проведенного американским Национальным фондом сна, свидетельствуют о том, что люди спят гораздо лучше, когда их спальни удобные и чистые, а постельное белье — на отельный манер, кипенно-белое, пишет Elle.

В глобальном опросе Фонда приняли участие свыше 1500 человек в возрасте от 25 до 55 лет. «Мы подробно изучили, как различные медицинские и поведенческие проблемы влияют на сон, и были удивлены, насколько чувствительным может быть человек к звукам, запахам и зрительным эффектам, когда речь идет о ночном отдыхе», — рассказывает руководитель эксперимента Дэвид Клауд.

Сразу оговоримся, 42% подопытных никаких проблем со сном не испытывали, моментально погружались в сладкие грезы и просыпались «бодрячком». Но вот для оставшихся постельный режим часто превращался в настоящую пытку. Среди физических причин: некомфортный матрас и грубое постельное белье; слишком жаркая температура в комнате; яркий свет; запах (мешает трем из четырех респондентов) и посторонний шум. «Запомните раз и навсегда! Кровать предназначена только для сна и секса», — наставляет Клауд. А ведь многие смотрят в ней телевизор, читают ужастики, пьют кефир, ругаются или оплачивают счета налоговой, а потом удивляются, почему их сознание продолжает «гонку», когда сами они хотят спать.

Удивительное открытие Фонда: важным компонентом здорового ночного сна является цвет простыни! В то время как мягкие подушки и ароматические наполнители оказались не в состоянии решить серьезные расстройства, изменение оттенка постельного белья помогло многим подопытным прекрасно отдохнуть.

Итак, идеальное цветовое сочетание для спальни: бледно-розовые стены и белоснежные простыни. И тот, и другой оттенок обладают эффектом транквилизатора и могут успокоить враждебные эмоции и расслабить мышцы. Причем всего за 10—15 минут. Белые постельные принадлежности транслируют ощущение чистоты и спокойствия, что способствует лучшему сну. А вот яркие принты и витиеватые узоры на текстиле, наоборот, дразнят и возбуждают психику.

Нежные пастельные оттенки могут, конечно, подать апелляцию. Но вспомните хотя бы тот факт, что в большинстве отелей мира простыни, пододеяльники и наволочки именно белые, а не бледно-розовые или чуть-чуть голубые. Как утверждают психологи Фонда, именно белый становится залогом лучших снов. Не стоит забывать и о качестве белья. Даже если вы обзавелись самыми белыми простынями на свете, важно, чтобы они были приятными к телу, в идеале — из плотного хлопка или сатина, но никак не грубыми, скользкими и «душными». Поэтому сначала найдите правильное ощущение, а уже потом подбирайте к нему нужный оттенок.