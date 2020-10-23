Женский гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября: кого ждет головокружительный роман, а кому не стоит принимать поспешных решений

Рецепт счастья для женщин на конец октября будет простым и одновременно сложным: позитивное мышление и умение противостоять обстоятельствам, не позволяя брать им верх. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на вооружение советы астрологов, чтобы грядущие семь дней стали одними из самых успешных в жизни. Неделя начнется с неблагоприятного влияния планет, и первые пару дней немного «поштормит», однако женская интуиция поможет найти выход из сложившихся обстоятельств.

Женщина-Овен

Овнам на этой неделе пригодится их дар убеждения. Первая половина недели будет удачной для того, чтобы наладить взаимоотношения с коллегами: милые дамы смогут взять на вооружение обаяние и шарм, отказавшись от импульсивности. Так расположить к себе окружение не составит труда. Во второй половине недели на пользу пойдет смена имиджа. Новый образ поможет повысить самооценку и получить множество комплиментов.

Женщина-Телец

Дамам этого знака в начале недели может понадобиться поддержка со стороны близких, поэтому астрологи рекомендуют налаживать отношения в семье и не стесняться просить о помощи. К середине недели энергетика планет будет благоприятной для активной работы и привлечения финансового благополучия. Женщинам-Тельцам стоит укреплять биополе, чтобы покорить новые вершины и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Женщина-Близнецы

Несмотря на некоторый диссонанс энергетики, дамы-Близнецы смогут провести неделю успешно. Рецепт счастья прост: анализ ситуации, работа над ошибками, воспитание в себе лучших качеств. Повышение женской энергетики поможет справиться с любыми трудностями, а умение с оптимизмом встречать новые вызовы позволит без труда добиваться поставленных целей и день за днем создавать себе прекрасную репутацию.

Женщина-Рак

Ракам на этой неделе приблизиться к личному счастью поможет умение двигаться к цели, не отвлекаясь на самокопание. Начинается не самая приятная часть осени, со слякотью и пронзительным ветром, а значит, наступает время борьбы с хандрой. Согревающие напитки будут полезны как для иммунитета, так и для поднятия настроения, а бодрость духа поможет дамам без труда достичь желаемого.

Женщина-Лев

Львицам на этой неделе стоит обратить внимание на окружение и ограничить общение с теми, кто пытается настроить на конфликт или манипулировать. Столкновение с такими людьми может обескуражить и не лучшим образом повлиять как на настроение, так и на планы. Астрологи рекомендуют Львицам держать себя в руках и наслаждаться победой над эмоциями, благодаря чему получится сохранить репутацию и прервать общение с негативно настроенными людьми.

Женщина-Дева