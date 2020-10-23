55-летняя Брук Шилдс объяснила, почему не стесняется сниматься в бикини

Американская модель и актриса Брук Шилдс в свои 55 активно снимается в бикини. Не так давно она даже заключила контракт с известным модельным агентством IMG Models. О том, что сподвигло ее надевать откровенные наряды и не стесняться своего тела в этом возрасте, делится портал 5-tv.ru, ссылая на интервью актрисы изданию People.

По словам актрисы, выбрать более смелый фасон купальника ей помогли ее дочери. Раньше она предпочитала закрытые модели, но теперь не отказывает себе в удовольствии щеголять своей красотой.

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«На мне был закрытый купальный костюм с большим количеством ткани. Мои дочери сказали, что я выгляжу смешно», — поделилась Шилдс.

Сейчас артистка чувствует себя в расцвете сил и призывает других женщин ее возраста не стеснять своих лет. Все самое интересное впереди, уверена звезда.

«В этом возрасте, особенно если ты актриса, тебе словно говорят „ты уже отбыла свою карьеру, расслабься“, но мне кажется, что я ее только начинаю», — призналась Шилдс.