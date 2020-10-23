В Zara впервые появилось нижнее белье

Испанский масс-маркетовый производитель Zara впервые представил коллекцию нижнего белья. Об этом сообщает Vogue.
Дизайнеры бренда разработали и выпустили 158 изделий, в число которых входят нижнее белье и домашняя одежда. В частности, в продажу поступят комплекты пастельных оттенков, трикотажные изделия, повседневные базовые футболки, платья-комбинации, а также пижамы и аксессуары: халаты, маски для сна, носки и шарфы.
Вещи выполнены из кашемира, шелка и хлопка. Некоторые предметы отделаны тонким кружевом и вставками из тюля. Палитра линейки состоит из черного, коричневого, светло-розового и серого цветов.
Коллекция доступна на сайте ретейлера с 22 октября.