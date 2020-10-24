Как носить шапку, чтобы не испортить прическу

Обидно, конечно, когда кучу времени тратишь на то, чтобы красиво уложить непослушные волосы, а потом надеваешь шапку — и все старания насмарку. Но забить на шапки — тоже не вариант. Прическа, во-первых, все равно испортится — от холодного воздуха, дождя и ветра. А во-вторых, даже совсем слабенький минус плохо сказывается на здоровье волос — они начинают выпадать и хуже растут. Ты же не хочешь однажды проснуться и обнаружить, что укладывать больше нечего?

Чтобы шапка не испортила прическу, над которой ты столько трудилась, нужно всего лишь запомнить (и соблюдать, конечно) несколько довольно простых правил.

Никогда-никогда не надевай шапку на влажные волосы

Даже если ты очень торопишься, а они «почти сухие». Во-первых, это в принципе плохая идея. будешь разгуливать с влажными волосами в холодную погоду (или даже в мороз зимой ) — рискуешь подхватить простуду. Оно тебе надо?

Во-вторых, недосушенные волосы под шапкой примут форму шапки. И это точно будет не укладка, о которой ты мечтала. Ну, и еще такой момент. Холодный воздух вытянет влагу из волос, так что они быстро станут ломкими и сухими. И тогда можешь вообще надолго забыть о красивых прическах.

Выбирай шапки посвободнее

Слишком тесные шапки не только мнут волосы и портят прическу. Они еще и мешают циркуляции воздуха, так что голова сильнее потеет, а волосы из-за этого быстрее загрязняются и электризуются чаще под тугими шапками.

Правильно надевай шапку

Чтобы волосы аккуратно легли в одном направлении и не превратились под шапкой в беспорядочное месиво, ее нужно натягивать на голову, как бы сдвигая со лба назад.

Снимай шапку в транспорте

Особенно в метро, особенно в час пик. В душном автобусе или вагоне голове быстро станет жарко и кожа начнет потеть. Последствия — см. выше. В общем, пока ты не на холодной улице, дай голове подышать и проветриться. Заодно волосы немного расправятся, и прическа не потеряет весь объем.

Чтобы волосы не электризовались под шапкой

Есть два хитрый бьюти-хака, которые помогут снять статику, чтобы волосы не превращались в искрящееся облако.Во-первых, когда расчесываешь волосы, нанеси на расческу каплю розового масла — это природный антистатик, так что волосы не будут электризоваться.Во-вторых, перед тем, как надеть шапку, ее можно сбрызнуть антистатиком — с внутренней стороны, конечно.

Не используй фиксирующие средства

Думаешь, мусс или лак гарантируют тебе неубиваемую прическу, которая вынесет любые испытания? Сорри, нет. Хуже того, если средство для укладки не успеет высохнуть, эффект получится тот же, что с влажными волосами. Кроме того, даже легкая пенка + шапка = грязные волосы. То есть на самом-то деле они могут быть и свежевымытые, но выглядеть будут так себе. Если без фиксаторов ты совсем не можешь, используй термозащитный спрей. От него волосы не будут слипаться. Но не забудь все-таки хорошенько просушить волосы, а уже потом надевай шапку.

Собирай волосы в пучок

Если у тебя длинные волосы, собери их в пучок — можно низкий, чтобы шапка нормально натянулась на голову и не сползала. А уже в помещении его можно будет распустить и слегка встряхнуть волосы — получатся красивые волны и естественный объем, советует Elle Girl.

Или заплетай косы

Тоже отличный вариант для обладательниц длинных волос. Это и красиво, и аккуратно. К тому же под шапкой косичка не сомнется и не испортится. Ну и если прям приспичит, в помещении опять-таки можно будет распустить.

А что с челкой?