Окрашивание волос, которое молодит: правила, оттенки и модные техники

Вне зависимости от того, какие тренды в окрашивании будут актуальными на сегодняшний день, женщины все равно выбирают то, что идет им больше всего. Особенно тщательно нужно подбирать оттенок волос и технику окрашивания в возрасте после 40 лет, чтобы не выглядеть «молодящейся» или, наоборот, не выглядеть еще старше. Милитта расскажет подробно, какое окрашивание локонов будет делать нас моложе, какой оттенок лучше выбирать дамам в возрасте, и какие модные техники окрашивания стоит использовать.
Основные правила в окрашивании для женщин после 40 лет
Есть несколько правил в окрашивании, которые необходимо соблюдать, если вы хотите выглядеть моложе.
1. Избавьтесь от седины
Если ваши волосы заметно поседели (а мы не можем это контролировать, ведь возраст появления седины заложен в наших генах), с этим необходимо бороться. Если вы хотите казаться моложе, обязательно закрашивайте седину. Если краситесь в темный цвет, регулярно следите за тем, насколько отросли корни волос, и подкрашивайте их. Сегодня в моде оттенок волос «седой блонд», но это не обозначает, что можно просто не краситься. Даже седые волосы нуждаются в тонировании и переливах цветов, чтобы выглядеть свежо и ухоженно.
2. Чем старше возраст, тем более светлый оттенок нужно выбирать
Если вы привыкли быть жгучей брюнеткой с иссиня-черными локонами, помните, что с возрастом черный цвет будет безнадежно старить. Потому лучше использовать светлые оттенки для окрашивания, тем более что на светлом фоне не так видны отросшие корни и седина. Не хотите отказываться от темного цвета волос? Выбирайте вместо чистых черных каштановые или графитовые оттенки. Или воспользуйтесь модными техниками окрашивания, когда на темном фоне присутствуют более светлые пряди.
3. Если выбираете блонд, избегайте желтизны
Откровенно желтый обесцвеченный блонд не украшает никого, даже самых юных. А уж про женщин после 40 и говорить нечего! Если вы всю жизнь были блондинкой и не хотите отказываться от любимого цвета волос, выбирайте теплые пшеничные и песочные оттенки, или же холодные пепельные и платиновые. В случае с последними локоны нужно будет чаще тонировать, чтобы нейтрализовать желтизну, а также использовать домашний уход для блондинок — шампуни и маски с пепельным оттенком.
4. Если выбираете рыжий, он должен быть максимально естественным
Рыжий цвет в неестественном его проявлении на дамах в возрасте смотрится неуместно, а порой даже и смешно, делая их похожих на клоунесс. Неестественный — это оранжевый, апельсиновый, морковный, красный или даже розовый. Если вы от природы рыжеволосая или привыкли к этому оттенку, выбирайте максимально естественные и натуральные оттенки рыжего: рыжевато-песочный, теплый пшеничный с красноватым оттенком, цвет осенней листвы и тому подобные. Для темноволосых можно использовать красноватые каштановые оттенки.
5. Не окрашивайте волосы в два контрастных цвета
Это касается, в первую очередь, мелирования. Если фоновый цвет ваших волос темный, не стоит делать на нем высветленные почти белые пряди. Такое окрашивание было модно, как минимум, лет 10-15 назад, и уже давно отошло в прошлое. Да и экспериментировать с подобными техниками лучше молодым, а не элегантным дамам за 40. То же касается и все еще модного омбре: при слишком темных корнях не стоит добиваться максимального осветления кончиков. Лучше использовать оттенки, которые различаются всего на 2-3 тона — и для оттенения прядей, и для омбре.
Какие оттенки будут актуальны для женщин после 40 лет?
Рассмотрев главные правила в окрашивании после 40 лет, мы расскажем о тех оттенках, которые будут беспроигрышным вариантом в визуальном омоложении. Для цели создать окрашивание anti-age мастера колористики советуют, в первую очередь, отталкиваться от вашего цветотипа и оттенка кожи. Если выбрать неподходящий оттенок, то все возрастные недостатки на коже (морщины, темные круги под глазами, отеки, пигментные пятна, истончение и бледность кожи, или же покраснение и появление сосудистых звездочек) будут видны в разы сильнее.
Бледная розоватая кожа
Светлая кожа присуща блондинкам и рыжеволосым от природы. Обычно она имеет розоватый подтон, очень тонкая и чувствительная. Эксперты советуют не далеко отходить от естественного цвета волос и выбирать блонд, платиновые и пепельные тона, рыжеватые естественные оттенки, колорирование со светлыми прядями, а для темного окрашивания — холодные графитовые или красноватые каштановые цвета.
Светлая золотистая кожа
Такая кожа присуща русоволосым женщинам и шатенкам. Слишком смуглой она не становится даже при длительных сеансах загара, но приобретает золотистый теплый оттенок без чувствительности и раздражений. Лучше всего для такого цветотипа подойдут медовый и пшеничный блонд, натуральные средние русые оттенки, карамельный и цвет кофе мокко.
Оливковая кожа с холодным подтоном
Чаще всего цветотип внешности у обладательниц такой кожи называют «зимним». Обычно это шатенки или брюнетки, кожа у них достаточно бледная, но без той розоватости, как у блондинок (первый описанный нами цветотип). «Омолаживающими» цветами волос для этого случая будут темно-русые и каштановые тона с холодным отливом, и, как ни парадоксально, теплые оттенки карамели и капучино.
Смуглая темная кожа
Как правило, с такой кожи загар не сходит круглый год. Обладательницы такой кожи от природы темноволосые, у них карие глаза, а локоны достаточно густые и даже жесткие. Даже с возрастом таким дамам будут подходить темные цвета. Но, как мы уже сказали выше, следует избегать иссиня-черного, и отдать предпочтение темным шоколадным оттенкам. А если хочется осветлиться, стоит выбирать теплые русые тона и оттенки меди и старого золота.
Самые модные техники окрашивания для женщин после 40 лет
В целом же, любой цвет волос, который бы вы ни выбрали, можно очень удачно обыграть с помощью модных и актуальных техник окрашивания. Выполнять их, конечно же, стоит только у профессиональных мастеров, чтобы не получить неожиданного эффекта и не испортить локоны. Ниже мы расскажем о самых удачных для окрашивания anti-age.
1. Омбре. Эта техника подразумевает растягивание цвета от корней до кончиков. У корней, как правило, оттенок самый темный, а на концах — самый светлый, но бывает и «обратное» омбре. Для омолаживающего эффекта не стоит использовать слишком контрастные тона, а переход цвета должен быть максимально плавным. Отлично смотрится омбре на русых волосах с переходом от темно-русого до блонда.
2. Шатуш и балаяж. Эти техники кардинально разные, хотя конечный результат довольно сходный. Шатуш выполняется с помощью распушивания и начесывания волос перед окрашиванием, а балаяж — это окрашивание разных прядей в разные цвета. Но в итоге получается очень удачная игра оттенков. Это может придать объем даже тонким волосам, и будет смотреться очень стильно. Для окрашивания используются цвета на тон или два светлее фонового оттенка волос.
3. Техника «бейбилайтс». Идеальный вариант для светловолосых и русых женщин. Эта техника создает явный эффект выгоревших на солнце прядей, потому используется очень светлая краска или обесцвечивание для их выделения. Это тоже добавляет объема и создает эффект, будто бы вы только что вернулись из отпуска. Но для слишком темных локонов такой прием не подойдет именно из-за использования светлой краски для прядей.