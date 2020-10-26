Окрашивание волос, которое молодит: правила, оттенки и модные техники

Основные правила в окрашивании для женщин после 40 лет

Есть несколько правил в окрашивании, которые необходимо соблюдать, если вы хотите выглядеть моложе.

1. Избавьтесь от седины

Если ваши волосы заметно поседели (а мы не можем это контролировать, ведь возраст появления седины заложен в наших генах), с этим необходимо бороться. Если вы хотите казаться моложе, обязательно закрашивайте седину. Если краситесь в темный цвет, регулярно следите за тем, насколько отросли корни волос, и подкрашивайте их. Сегодня в моде оттенок волос «седой блонд», но это не обозначает, что можно просто не краситься. Даже седые волосы нуждаются в тонировании и переливах цветов, чтобы выглядеть свежо и ухоженно.

2. Чем старше возраст, тем более светлый оттенок нужно выбирать

Если вы привыкли быть жгучей брюнеткой с иссиня-черными локонами, помните, что с возрастом черный цвет будет безнадежно старить. Потому лучше использовать светлые оттенки для окрашивания, тем более что на светлом фоне не так видны отросшие корни и седина. Не хотите отказываться от темного цвета волос? Выбирайте вместо чистых черных каштановые или графитовые оттенки. Или воспользуйтесь модными техниками окрашивания, когда на темном фоне присутствуют более светлые пряди.

3. Если выбираете блонд, избегайте желтизны

Откровенно желтый обесцвеченный блонд не украшает никого, даже самых юных. А уж про женщин после 40 и говорить нечего! Если вы всю жизнь были блондинкой и не хотите отказываться от любимого цвета волос, выбирайте теплые пшеничные и песочные оттенки, или же холодные пепельные и платиновые. В случае с последними локоны нужно будет чаще тонировать, чтобы нейтрализовать желтизну, а также использовать домашний уход для блондинок — шампуни и маски с пепельным оттенком.

4. Если выбираете рыжий, он должен быть максимально естественным

Рыжий цвет в неестественном его проявлении на дамах в возрасте смотрится неуместно, а порой даже и смешно, делая их похожих на клоунесс. Неестественный — это оранжевый, апельсиновый, морковный, красный или даже розовый. Если вы от природы рыжеволосая или привыкли к этому оттенку, выбирайте максимально естественные и натуральные оттенки рыжего: рыжевато-песочный, теплый пшеничный с красноватым оттенком, цвет осенней листвы и тому подобные. Для темноволосых можно использовать красноватые каштановые оттенки.

5. Не окрашивайте волосы в два контрастных цвета