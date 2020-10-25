Вс, 25.10.2020

Что сделать, чтобы волосы не электризовались: советы и продукты

ФОТО: Shutterstock

Электризующиеся от шапок, свитеров и чего угодно еще волосы — главное разочарование осени и зимы. Но «Лиза» знает, что с этим делать.

Почему электризуются волосы? Потому что они состоят из атомов, а атомы — из протонов, нейтронов и электронов. Когда два объекта трутся друг о друга, один из них теряет свои электроны и становится положительно заряженным, тогда как другой получает электроны и становится отрицательно заряженным.

Так в волосах, втором объекте из примера, и появляется статическое электричество. А снижение влажности в воздухе дополнительно ухудшает ситуацию. Впрочем, хватит уроков физики, потому что мы, здесь, конечно, не за этим. Давай разбираться, как свести проблему к минимуму или, если такое возможно, вообще от нее избавиться. 

Средства от электризации волос

Хотя существуют специальные продукты для избавления от статического электричества в волосах (о них чуть ниже), некоторые неспециальные средства тоже могут сработать. И нет, это не вода.

Несмываемый кондиционер или масло для волос. Продукты, не требующие смывания, обычно имеют питательные формулы, которые делают волосы мягкими и послушными. Что касается масел, то ты и сама о них все знаешь — шик, блеск и красота как результат. Только не забудь, что даже на длинные волосы нужно совсем немного продукта, чтобы не «пережирнить» прическу. 

Увлажняющие шампунь и бальзам. На самом деле проблема может решаться максимально просто — улажняющими продуктами для волос в твоей ванной. В качестве дополнительного бонуса ты получишь более здоровые и блестящие локоны, что тоже никогда не бывает лишним. 

Лак для волос. Если статическое электричество в основном беспокоит тебя во время «выходов в свет» (а оно, как правило, именно так и делает), полезно иметь под рукой спасительный продукт. И это будет лак для волос средней или легкой фиксации travel-формата. 

Крем для рук. Не то чтобы полноценная рекомендация, но вполне себе вариант для ситуаций, когда под рукой нет вообще ничего. Как следует увлажни руки, а затем аккуратно пройдись ими по волосам, но не прикасаясь, а как бы приглаживая воздух. Вот увидишь, результат тебя приятно удивит.

Специальные продукты. Если ты мучаешься с наэлектризованными волосами каждый год, есть смысл подумать о приобретении специального средства. Есть, например, салфетки против электризации, которые очень похожи на обычные матирующие салфетки для лица и действуют похожим образом. А есть — в основном у профессиональных брендов — спреи с нужным эффектом.

5 лайфхаков, чтобы справиться с электризацией

Также ты можешь держать в голове лайфхаки, которыми пользуются девушки по всему миру. Мы собрали пятерку самых интересных и, конечно, работающих. 

  1. Делай укладку с умом. Хотя в целом в укладке ничего страшного, чем чаще ты воздействуешь на волосы горячим воздухом, иссушая их, тем больше они электризуются. Вывод из этого следующий: поменьше утюжков, плоек и стайлеров, а также сушки феном, когда это возможно. 
  2. Выбрось пластиковую расческу. Ты же знаешь, что волосы будут торчать, если потереть их пластиковым шариком? Здесь та же история, только с твоей расческой. Идеальны для предотвращения пушистости деревянные гребни или расчески с натуральной щетиной. Но в конечном счете даже металлический «гаджет» подойдет.
  3. Одевайся правильно. Чем серьезнее проблема, тем глобальнее должно быть ее решение. Так что если электризующиеся волосы буквально отравляют тебе жизнь, обрати внимание, не одеваешься ли ты в синтетику. Натуральные ткани, бери на заметку, в этом смысле куда лучше.
  4. Мой голову реже. Даже самые мягкие продукты для мытья волос, если ты не практикуешь ковошинг, содержат ПАВы, призванные очистить кожу головы (в основном) и волосы от грязи и себума. Так что если ты моешь голову каждый день, возможно, дело в сухости, которой все это сопровождается. Попробуй делать перерывы в 1-2 дня — и посмотри, что из этого получится.
  5. Забирай волосы в пучок. Самый простой способ справиться с электризацией волос — забрать их в эффектный пучок. Он может быть высоким или низким, небрежным или очень аккуратным, но это всегда даст тебе именно тот результат, на который ты рассчитываешь. Просто имей в виду на случай экстремальных ситуаций. 
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