Что сделать, чтобы волосы не электризовались: советы и продукты

Почему электризуются волосы? Потому что они состоят из атомов, а атомы — из протонов, нейтронов и электронов. Когда два объекта трутся друг о друга, один из них теряет свои электроны и становится положительно заряженным, тогда как другой получает электроны и становится отрицательно заряженным.

Так в волосах, втором объекте из примера, и появляется статическое электричество. А снижение влажности в воздухе дополнительно ухудшает ситуацию. Впрочем, хватит уроков физики, потому что мы, здесь, конечно, не за этим. Давай разбираться, как свести проблему к минимуму или, если такое возможно, вообще от нее избавиться.

Средства от электризации волос

Хотя существуют специальные продукты для избавления от статического электричества в волосах (о них чуть ниже), некоторые неспециальные средства тоже могут сработать. И нет, это не вода.

Несмываемый кондиционер или масло для волос. Продукты, не требующие смывания, обычно имеют питательные формулы, которые делают волосы мягкими и послушными. Что касается масел, то ты и сама о них все знаешь — шик, блеск и красота как результат. Только не забудь, что даже на длинные волосы нужно совсем немного продукта, чтобы не «пережирнить» прическу.

Увлажняющие шампунь и бальзам. На самом деле проблема может решаться максимально просто — улажняющими продуктами для волос в твоей ванной. В качестве дополнительного бонуса ты получишь более здоровые и блестящие локоны, что тоже никогда не бывает лишним.

Лак для волос. Если статическое электричество в основном беспокоит тебя во время «выходов в свет» (а оно, как правило, именно так и делает), полезно иметь под рукой спасительный продукт. И это будет лак для волос средней или легкой фиксации travel-формата.

Крем для рук. Не то чтобы полноценная рекомендация, но вполне себе вариант для ситуаций, когда под рукой нет вообще ничего. Как следует увлажни руки, а затем аккуратно пройдись ими по волосам, но не прикасаясь, а как бы приглаживая воздух. Вот увидишь, результат тебя приятно удивит.

Специальные продукты. Если ты мучаешься с наэлектризованными волосами каждый год, есть смысл подумать о приобретении специального средства. Есть, например, салфетки против электризации, которые очень похожи на обычные матирующие салфетки для лица и действуют похожим образом. А есть — в основном у профессиональных брендов — спреи с нужным эффектом.

5 лайфхаков, чтобы справиться с электризацией

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