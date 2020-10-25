Что сделать, чтобы волосы не электризовались: советы и продукты

Электризующиеся от шапок, свитеров и чего угодно еще волосы — главное разочарование осени и зимы. Но «Лиза» знает, что с этим делать.
Почему электризуются волосы? Потому что они состоят из атомов, а атомы — из протонов, нейтронов и электронов. Когда два объекта трутся друг о друга, один из них теряет свои электроны и становится положительно заряженным, тогда как другой получает электроны и становится отрицательно заряженным.
Так в волосах, втором объекте из примера, и появляется статическое электричество. А снижение влажности в воздухе дополнительно ухудшает ситуацию. Впрочем, хватит уроков физики, потому что мы, здесь, конечно, не за этим. Давай разбираться, как свести проблему к минимуму или, если такое возможно, вообще от нее избавиться.
Средства от электризации волос
Хотя существуют специальные продукты для избавления от статического электричества в волосах (о них чуть ниже), некоторые неспециальные средства тоже могут сработать. И нет, это не вода.
Несмываемый кондиционер или масло для волос. Продукты, не требующие смывания, обычно имеют питательные формулы, которые делают волосы мягкими и послушными. Что касается масел, то ты и сама о них все знаешь — шик, блеск и красота как результат. Только не забудь, что даже на длинные волосы нужно совсем немного продукта, чтобы не «пережирнить» прическу.
Увлажняющие шампунь и бальзам. На самом деле проблема может решаться максимально просто — улажняющими продуктами для волос в твоей ванной. В качестве дополнительного бонуса ты получишь более здоровые и блестящие локоны, что тоже никогда не бывает лишним.
Лак для волос. Если статическое электричество в основном беспокоит тебя во время «выходов в свет» (а оно, как правило, именно так и делает), полезно иметь под рукой спасительный продукт. И это будет лак для волос средней или легкой фиксации travel-формата.
Крем для рук. Не то чтобы полноценная рекомендация, но вполне себе вариант для ситуаций, когда под рукой нет вообще ничего. Как следует увлажни руки, а затем аккуратно пройдись ими по волосам, но не прикасаясь, а как бы приглаживая воздух. Вот увидишь, результат тебя приятно удивит.
Специальные продукты. Если ты мучаешься с наэлектризованными волосами каждый год, есть смысл подумать о приобретении специального средства. Есть, например, салфетки против электризации, которые очень похожи на обычные матирующие салфетки для лица и действуют похожим образом. А есть — в основном у профессиональных брендов — спреи с нужным эффектом.
5 лайфхаков, чтобы справиться с электризацией
Также ты можешь держать в голове лайфхаки, которыми пользуются девушки по всему миру. Мы собрали пятерку самых интересных и, конечно, работающих.
- Делай укладку с умом. Хотя в целом в укладке ничего страшного, чем чаще ты воздействуешь на волосы горячим воздухом, иссушая их, тем больше они электризуются. Вывод из этого следующий: поменьше утюжков, плоек и стайлеров, а также сушки феном, когда это возможно.
- Выбрось пластиковую расческу. Ты же знаешь, что волосы будут торчать, если потереть их пластиковым шариком? Здесь та же история, только с твоей расческой. Идеальны для предотвращения пушистости деревянные гребни или расчески с натуральной щетиной. Но в конечном счете даже металлический «гаджет» подойдет.
- Одевайся правильно. Чем серьезнее проблема, тем глобальнее должно быть ее решение. Так что если электризующиеся волосы буквально отравляют тебе жизнь, обрати внимание, не одеваешься ли ты в синтетику. Натуральные ткани, бери на заметку, в этом смысле куда лучше.
- Мой голову реже. Даже самые мягкие продукты для мытья волос, если ты не практикуешь ковошинг, содержат ПАВы, призванные очистить кожу головы (в основном) и волосы от грязи и себума. Так что если ты моешь голову каждый день, возможно, дело в сухости, которой все это сопровождается. Попробуй делать перерывы в 1-2 дня — и посмотри, что из этого получится.
- Забирай волосы в пучок. Самый простой способ справиться с электризацией волос — забрать их в эффектный пучок. Он может быть высоким или низким, небрежным или очень аккуратным, но это всегда даст тебе именно тот результат, на который ты рассчитываешь. Просто имей в виду на случай экстремальных ситуаций.