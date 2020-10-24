Девушка сходила в салон красоты, покрылась волдырями и не смогла открыть глаз

17-летняя Милли Бакнолл (Millie Bucknall) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как ее организм отреагировал на косметические средства, используемые во время процедуры. На размещенных кадрах видно, что ее лицо распухло, а кожа в области бровей покраснела и покрылась волдырями.

Кроме того, по словам пострадавшей, ее оба глаза отекли настолько, что она не могла открыть один из них. «Это продолжается уже восемь дней с момента процедуры», — подписала пост девушка, сообщает Lenta.ru.

Бакнолл добавила, что делится своей историей, чтобы помочь другим людям избежать ее ошибки. Она посоветовала подписчикам перед любой косметической процедурой проводить специальный тест на коже, который определяет наличие аллергии на какой-либо препарат.

Пользователи поблагодарили блогершу за предупреждение, выразили свое сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления. «Спасибо тебе за то, что поделилась с нами, теперь больше людей будут знать о важности теста на аллергены», «Со мной тоже такое было, это ужасно, у меня были химические ожоги на глазах, а потом случился припадок. Надеюсь, сейчас вы в порядке», «В начале брови выглядели отлично. То, что случилось, — позор для мастера. Не переживай, ты скоро поправишься», — комментировали они.