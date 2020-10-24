Диетологи: холодное время года несет с собой пищевую зависимость

Был проведен опрос более 2000 человек в Сыктывкаре, Кирове, Екатеринбурге и Тюмени с целью оценки пищевого поведения, режима сон/бодрствование и общего самочувствия. Оказалось, среди жителей четырех регионов пищевой зависимостью и депрессией чаще всего страдают молодые жители Кирова. Вероятно, причина в том, что в этом возрасте начинается самостоятельная жизнь. По словам экспертов, на функцию нервных центров, регулирующих пищевое поведение, также оказывает воздействие световой режим. Происходит это через циркадианную систему и эпифиз - железу, вырабатывающую мелатонин в темное время суток, пишет Meddaily.ru.

Избежать проблем с питанием поможет ряд правил. С раннего детства в рационе человека должны присутствовать не только вкусные, но и полезные продукты. Также следует соблюдать режим сна и бодрствования, не ложась поздно спать. В утренние часы необходимо принимать солнечные ванны в течение минимум 30 минут, а зимой их можно заменять ярким светом. В случае появления любых признаков депрессии рекомендовано сразу принимать меры по профилактике этого отклонения - гулять, заниматься спортом, общаться с друзьями или, в случае необходимости, обращаться к полноценной терапии.

Комментирует директор Института биологии и биотехнологии Вятского госуниверситета Екатерина Мартинсон: "В перспективе мы будем изучать факторы риска развития пищевой зависимости не только у студентов, но и у широких групп населения. Займемся разработкой новых технологий функциональных продуктов питания для усиления самоконтроля пищевого поведения, основанных на применении пищевой 3D-печати, а также разработкой тренажеров виртуальной реальности для когнитивной тренировки пищевого контроля".