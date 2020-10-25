Семь признаков, что ваши отношения становятся токсичными

1. Ты чаще плачешь и грустишь, чем смеешься и радуешься.

Лежа в постели и пытаясь заснуть, по дороге домой, в душе, когда моешь посуду и посторонний шум заглушает тебя. Иногда наши подсознательные эмоции настолько сильны, что прорываются в сознание, так что мы уже не можем их игнорировать.

2. Все, что ты делаешь или говоришь, раздражает твоего партнера.

Ты чувствуешь, что, что бы ни сделала, ему все не нравится. Он постоянно тебя критикует, обвиняет. Это токсичная среда.

3. Ты врешь своим родным и друзьям о своих отношениях.

Конечно, мы все не выносим грязное белье на публику. Но когда ты говоришь даже самым близким, что у тебя все хорошо, когда знаешь, что это не так, это проблема.

4. Вы не занимаетесь сексом.

Прикосновения — это естественная человеческая потребность, как еда и вода. Нам всем это нужно, чтобы чувствовать связь, любовь, заботу. Ты знаешь сексуальные привычки своего мужчины: сколько раз он хочет секса. И если этого нет, если он отказывает тебе в этом или не хочет, это проблема.

5. Ты отдаляешься от друзей и родных.

Ты чувствуешь, что тебя никто не понимает, тебя раздражают звонки мамы и посиделки подруг. Это все влияние твоего мужчины, которое привело к депрессии.

6. Ты постоянно думаешь о том, чтобы уйти от него.

Это не просто мечты встретить своего мужчину-кумира. А реальное чувство облегчения, когда ты представляешь жизнь без своего партнера. Когда что-то для нас невыносимо эмоционально или физически, наша естественная реакция — сбежать от боли.

7. Вы намеренно раздражаете друг друга.