Диетолог назвала опасность смузи

В частности, специалистка обратила внимание на моду заменять полноценные приемы пищи смузи — густым напитком из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с добавлением молока, сока, льда. Она предупредила, что определенные сочетания продуктов могут плохо усваиваться организмом, передает Lenta.ru.

Кроме того, Соломатина призвала не употреблять на завтрак острую или перченную еду, даже если она считается полезной. «Сейчас мода на имбирь, чеснок, лимон. И люди с водой или в натуральном виде делают смеси, смузи и все это выпивается на голодный желудок», — возмутилась диетолог. Она сочла такой прием пищи опасным.