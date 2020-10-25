Феномен переухоженности кожи: что думают дерматологи

Биоревитализация, если она делается чаще и больше, чем рекомендуется производителями препаратов, может дать обратный эффект.

«Межклеточное пространство, которое мы регулярно наполняем гиалуроновой кислотой, находится в равновесии между золем (жидким) и гелем (вязким) состоянием. При перенасыщении кожи гиалуроновой кислотой извне равновесие нарушается в сторону геля. Да, кожа становится более плотной, но обмен веществ в ней затруднен, метаболизм и синтез снижаются, кроме того, были научные работы, доказывающие снижение активности фибробластов, главных строителей нашей кожи», — говорит Юлия Галлямова, эксперт в области трихологии, дерматологии и микологии.

В результате можно получить кожу, склонную к отекам и «заломам». Неприятны и последствия — нарушается трофика ткани, и такая кожа начинает быстрее стареть. Такая же ситуация возникает при использовании слишком большого количества геля для контурной пластики, который потом «плывет» и нарушает структуру тканей, в итоге вы попадаете в замкнутый круг. Все должно быть в меру.

Итак, что будет, если вводить извне все полезные вещества на регулярной основе? Кожа просто перестанет пытаться работать и синтезировать что-то самостоятельно. А зачем ей это делать, если все и так регулярно доставляется с помощью инъекций?

Слишком частое использование масок

Как понять, что пора применять маски реже? Когда кожа становится сухой, появляются зуд и шелушения. Слишком частое использование масок может привести к нарушению кожного барьера, что и приводит к воспалению и раздражению. Увлажняющие и успокаивающие маски могут использоваться чаще, чем отшелушивающие маски.

Если в маске есть активные ингредиенты, предназначенные для отшелушивания (например, салициловая кислота), или подсушивающие ингредиенты (например, глина), и они используются слишком часто, это может привести к сухости и раздражению кожи. Обладательницам сухой и чувствительной кожи нужно быть особенно внимательными.

«Что если начать делать маску каждый день в погоне за чистой кожей? Или даже 2 раза в день? Будет ощущаться дискомфорт, кожа не будет успевать за вами, ей нужно время на процессы обновления, может появится обезвоженность, пересушенность. Важно не перегрузить и не разбаловать вашу кожу», — говорит Ольга Кириченко эксперт бренда GLAMGLOW.

Представьте, если вы будете есть одно и то же блюдо, которое вам нравится, каждый день по 3 раза — через месяц оно уже вряд ли будет вам нравится. Поэтому здесь как нельзя кстати подойдет фраза «Все хорошо в меру». Для достижения наилучшего результата всегда обращайте внимание на рекомендации по использованию и давайте своей кожи отдохнуть.

Слишком много увлажняющего крема

В большинстве случаев мы недостаточно увлажняем кожу. Однако если наносить крем несколько раз в день или использовать слишком густой продукт, можно переборщить.