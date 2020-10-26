Королевские правила: как принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают своих детей

Как воспитывать детей, какую методику взять на вооружение? С этой проблемой сталкиваются все родители, большинству из которых нужен некий пример для подражания.

Именно таким примером для многих является семья принца Уильяма — вряд ли кто-то может предположить, что здесь возможны ссоры, драки, неуважение друг к другу и прочие составляющие неудачного брака.

Британское издание Daily Star подтвердило ожидание миллионов жителей планеты, опубликовав правила воспитания детей — семилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луи, которых придерживаются Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, пишет teleprogramma.pro. Согласно данным неназванного источника, принц и его жена особое внимание уделяют запрету на… крик.

— Кричать, злиться друг на друга — подобное недопустимо, — утверждает источник. — Любые проблемы должны обсуждаться — какие-то сложности в школе, на тренировке, на занятиях танцами или где-то еще. Дети могут поделиться с родителями любыми переживаниями.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ребенок лег вечером в постель, злясь или обижаясь на кого-то. Родители при этом должны быть едины в своем мнении — не может быть такого, чтобы папа сказал сыну или дочке да, а мама — нет. При этом для Уильяма и Кейт очень важно, чтобы дети понимали: не всем так повезло в жизни, как им.

Большое значение принц и его супруга придают телевидению. Они не пытаются полностью удалить вредный «ящик» из жизни детей, но все же ограничивают общение малышей с ТВ.

Никакого телевидения перед чаепитием — есть и такое строгое, понятное прежде всего помешанным на чае англичанам правило. Главное — телевизор не может работать круглые сутки, как это часто бывает во многих семьях.