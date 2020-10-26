Хилари Дафф ждет третьего ребенка

Для Хилари это будет уже третий ребенок. От предыдущих отношений с Майклом Комри у нее есть восьмилетний сын Лука. У Дафф и Мэттью также уже есть один общий ребенок — дочь Бэнкс, появившаяся на свет в 2018 году.