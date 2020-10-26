Джиджи Хадид показала, как выглядит спустя месяц после родов

Месяц назад 25-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой — дочку звезда родила от своего 27-летнего возлюбленного Зейна Малика. Лицо малышки пара пока не показала, да и сама модель последнее время была не столь активна в соцсетях — очевидно, что теперь у нее полно и других забот. Но вчера она поделилась первым после родов селфи и показала поклонникам, как выглядит, пишет Сплетник.