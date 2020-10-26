Джиджи Хадид показала, как выглядит спустя месяц после родов

Месяц назад 25-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой — дочку звезда родила от своего 27-летнего возлюбленного Зейна Малика. Лицо малышки пара пока не показала, да и сама модель последнее время была не столь активна в соцсетях — очевидно, что теперь у нее полно и других забот. Но вчера она поделилась первым после родов селфи и показала поклонникам, как выглядит, пишет Сплетник.
Фото звезда опубликовала не просто так, а чтобы рассказать, что она уже проголосовала на президентских выборах на прошлой неделе, и вдохновить подписчиков последовать ее примеру.
Впрочем, фолловеров модели заинтересовал не только политический подтекст ее послания. Под снимком они принялись обсуждать форму модели и отметили, что выглядит она просто потрясающе.
— пишут ей.
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Такими темпами скоро поклонники увидят Джиджи не только в модных фотосъемках, но и на подиуме. Пока же модель наслаждается спокойной семейной жизнью, которая ей явно идет на пользу.